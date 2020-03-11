İlk yarı finalist Türk Ocağı 1-3

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı.

Hakemler: Mustafa Öztugay, Halil Erdem Canaloğlu, Hüseyin Özaşık

Çetinkaya: Atakan, Tarık(Şahin), Cemal, Yusuf(Barış), Toykan, Burak, Recep, Ertuna (Berkem), Özcan, Samuel, Mehmet

T.Ocağı: Cenk, Deniz, Mehmet, Kaan, İlker İnceler), İlker Tek(Şükrü),İbrahim(İdan), Emrecan, Ali, Oha(İlyas), M.Uçar

Goller: Dk. 40 ve 52 M.Uçar, dk. 57 Oha (T.Ocağı), Dk. 80 Toykan (Çetinkaya)



Abdullah ZAİFOĞLU

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda Çeyrek Final 2.maçında Türk Ocağı, rakibini mağlup ederek yarı finale kalan takım oldu.

10. dakikada gelişen Çetinkaya’dan Özcan’ın kullandığı serbest vuruşta defanstan seken topu önünde bulan Tarık yakın mesafeden topu dışarı attı.

23. dakikadaki Çetinkaya atağında Tarık Toykan’ın pasında topa sert vurdu kaleci cenk güçlükle topu kornere attı.

40. dakikada Türk Ocağı öne geçti. Bu dakikada kornerden gelen ve defansın uzaklaştıramadığı topla ceza alanı dışında buluşan M.Uçar sert ve düzgün vurarak takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

52. dakikada fark 2’ye çıktı. Gelişen Türk Ocağı atağında topla buluşan ilk golün sahibi

M. Uçar topu filelerle buluşturarak hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü attı.

57. dakikada ani gelişen Türk Ocağı atağında orta alandan ileriye atılan uzun topu alan orta ceza alanına girdikten sonra topu ağlara yollamakta zorlanmadı ve takımı adına skoru 3-0 yapan golü attı.

80. dakikada Çetinkaya adına tek gol geldi. Gelişen atakta Samuel’in pasında topla buluşan Toykan yerden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderince skor da 3-1 oldu.

Maç da bu skorla sona erdi ve Türk Ocağı yarı finale yükselen takım oldu.