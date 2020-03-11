Alman kafile beklemede

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Salamis Otel’de konaklayan 65 yaşındaki Alman turist kadında corona virüs tespit edildi. KKTC’de ilk vakanın görülmesinin ardından ülkede panik havası oluşurken, turistin kaldığı Salamis Otel ile birlikte Orkide ve Port View otelleri karantinaya alındı. Öte yandan tüm otel çalışanlarının da tek tek kontrolden geçirildiği, karantinaya alınacağı belirtildi.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; otelde bulunan 2 alman turist, önceki akşam saat 21.00 sıralarında, corona virüs şüphesi ile otele çağrılan ambulans ile Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan tahlil neticesinde, bir turistin test sonucu negatif çıkarken, 65 yaşındaki alman turistte corona virüs tespit edildi.

65 yaşındaki kadının, Almanya’nın ballingen kentinden Pazar akşamı 30 kişilik bir kafile ile Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı, sonra özel bir servis ile Gazimağusa’da otele götürüldüğü belirtildi.

Kadının ülkemize Northern Travel hava yolları ile geldiği de açıklandı.

Salamis ile 2 otel karantinaya alındı

Virüs tespit edilen kadının konakladığı Salamis Otel sabah saatlerinden itibaren karantinaya alındı. Polis otelin önüne barikat kurarken, giriş ve çıkışlara izin vermedi.

Salamis Otel’in yanı sıra, otel çalışanlarının kaldığı İskele bölgesinde bulunan Orkide Otel’de karantinaya alındı. Öte yandan tüm otel çalışanlarının da tek tek kontrolden geçirildiği, karantinaya alınacağı belirtildi.

Alman turist ile birlikte aynı kafilede geldiği belirlenen 3 alman turistin bulunduğu Port View Otel’de karantinaya alındı. Şüpheli görülen 3 turist ise Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Saatlerce bekledi

Gazimağusa Limanı’na dün sabah yanaşan Mersin- Mağusa seferini yapan Bozcaada feribotu, sağlık ekiplerinin Salamis’e yönlendirilmesi nedeniyle saatlerce denizde bekledi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Mersin-Mağusa seferini yapan Bozcaada feribotunun limana yanaşması ve yolcuların indirilmesinde sabah saatlerinde sağlık ekiplerinin Salamis’e yönlendirilmesi nedeniyle gecikme yaşandığını açıkladı.

Panik yaşandı

Öte yandan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden de 2 kişinin virüs şüphesi ile Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi rektörlüğü dün saat 12.00’de yayınladığı bildiri ile 16 Mart 2020 tarihine kadar eğitime ara verildiğini duyurdu.