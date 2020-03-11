Emir ERTORUN

Başbakan Ersin Tatar’ın, Lefkoşa'da Metehan ve Lokmacı sınır kapılarında yaptığı incelemelere Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu da eşlik etti.

Başbakan Ersin Tatar, önceki gün Lokmacı'da BM askerinin KKTC topraklarına girmeye ve önlem almaya çalıştığını ancak bu gibi olaylara asla müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Tatar, sınırda önceki gün gösterilen duruştan dolayı KKTC polisine teşekkür ederek, KKTC'nin egemen bir devlet olduğunu, sınırlarının da kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Bu sınırların dikkate alınması gerektiğini, burada bir devlet olduğunu ve bu tür olaylara asla müsaade etmeyeceklerini herkesin bilmesi gerektiğini belirten Tatar, KKTC devletini ve iç güvenliği koruyan polise teşekkür etti.

Tatar, mütekabiliyet gereği ne yapılması gerekiyorsa onun yapıldığını vurguladı ve "Topraklarımıza egemenliğimize sahip çıkıyoruz" dedi.

Polis doğruyu yaptı

Başbakan Tatar yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Barış Gücü, Rum polisi Cumartesi günü Lokmacı’da gösteri yapan kişilerin üzerine sağlığa zararlı biber gazı sıkarken seyretti. Dün ise, Rum tarafını bıraktı bize yönelik olarak kapı açılırken varılan uzlaşmaya aykırı bir tutum takınmaya kalkıştı. Polisimiz ise doğruyu yaparak, Barış Gücü askerlerini geri itti. Öncelikle polisimizi yerinde ve anında hakkımızı ve hukukumuzu korumak için yaptıklarından dolayı kutluyorum. Bu vesile ile Barış Gücü’nün Rum tarafının bir unsuruymuş gibi davranmasının yanlış olduğunu vurguluyorum. Son olay da göstermiştir ki Barış Gücü’nün Kıbrıs’ta nasıl görev yapacağına dair Kıbrıs Türk tarafı ile bir statü anlaşması yapması gerekmektedir. Konu tarafımızdan hassasiyetle takip edilecektir.”