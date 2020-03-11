İleride yargılanacak

Lefkoşa’da çalıştığı muhasebe bürosunda sigorta ve ihtiyat sandığı işlemleri için müşterinin verdiği 16 bin TL’yi çaldığı iddia edilen Naziyet İnönülü dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının çaldığı parayı bir süre sonra iade ettiği, şikâyetin geri çekildiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Naziyet İnönülü’nün 2017 yılı Şubat ayı içerisinde çalıştığı Hilmi Konde’nin Muhasebe Bürosuna müşteri olarak giden Muhammed Uluçay’ın kendi şirketinin sigorta ve ihtiyat sandığı işlemleri için verdiği 16 bin TL’yi çaldığını belirtti. Polis, zanlının 2017 yılı Mayıs ayında 16 bin TL’yi Muhammed Uluçay’a ödediğini ve şikâyetin geri çekildiğini söyledi.

Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 5 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 70’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.