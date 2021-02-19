Faiz oranlarında indirime gidildi

KKTC Merkez Bankası, yabancı para mevduat ve yasal karşılık hesaplarına uygulanan faiz oranlarını yeniden belirledi.

Vadelerinden bağımsız olarak, Merkez Bankası nezdindeki faize tabi ABD Doları mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,60’dan yüzde 0,40’a; Euro mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,25’den yüzde 0,15’e; İngiliz Sterlini mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,30’dan yüzde 0,20’ye indirildi.

Merkez Bankası nezdindeki, ABD Doları yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı ise yıllık yüzde 0,25’den yüzde 0,20’ye; Euro yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,10’dan yüzde 0,05’e; İngiliz Sterlini yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,15’den yüzde 0,10’a düşürüldü.

Merkez Bankası’ndan verilen bilgiye göre, yeni oranlar bugünden itibaren yürürlüğe girecek.

Türkiye’de faizler sabit tutuldu

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulunun (PPK), politika faizinin yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdiği bildirildi.

İktisadi faaliyetin güçlü bir seyir izlediği belirtilen duyuruda, salgına bağlı kısıtlamaların ekonomi üzerindeki aşağı yönlü etkilerinin sınırlı kalırken, hizmetler ve bağlantılı sektörlerdeki yavaşlama ve bu sektörlerin kısa vadeli görünümüne dair belirsizliklerin sürdüğü ifade edildi.

Duyuruda, salgın döneminde sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güç kazanan iç talebin cari işlemler dengesi üzerindeki olumsuz etkisinin devam ettiği kaydedildi.



