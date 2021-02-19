Aşı olanlar karantinasız giriş yapmalı

Suna ERDEN

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KTOB) Başkanı Dimağ Çağıner, Coronavirüs’ün ülkemizde görüldüğü 2020 Mart ayından günümüze zaman zaman yaşanan kapanma süreçlerinden dolayı turizm sektörünün büyük darbe aldığını söyledi.

Çağıner, ülkenin lokomotif sektörleri olan turizm ve yükseköğrenimin önünün açılması gerektiğine dikkat çekerek, “Önce aşılama, sonra açılım yapılmalı” dedi.

Çağıner, dünyada aşı kartıyla seyahat planlarının yapıldığını ifade etti ve “İkinci doz aşılarını yaptıranlar bir süre geçtikten sonra karantinasız ülkeye alınmalı” dedi.

Salgın nedeniyle turizmde bir milyar dolar tutarında gelir kaybı olduğunu ifade eden Çağıner, bunun devlet gelirlerini de olumsuz etkilediğini ifade etti.

Aşılama çalışmaları hızlandırılmalı

Diyalog’a konuşan Çağıner, açılım sürecinin bir an önce planlanması gerektiğini ifade etti.

Birlik Başkanı Çağıner, şunları söyledi: “Bizim önceliğimiz vatandaşlarımızın, hizmet sektöründe çalışanların aşılanmasıdır. Ancak aşılama işlemi çok hızlı yürümüyor. Aşılama sürecini hızlandırmamız gerekiyor. Bir an önce çalışmalar bitmeli ki açılım planlanabilsin.”

KKTC ekonomisinin başta turizm ve yükseköğrenime bağlı olduğunu ifade eden Çağıner, dünyada aşı kartıyla seyahat planlarının yapıldığını söyledi.

Çağıner,“Ülkemizde aşılama bittikten sonra açılım yapmalıyız. İkinci doz aşılarını yaptırmış olanları ülkeye almalıyız. Dünyada uygulanan örneklerde ikinci doz aşılarını yaptırdıktan sonra 10 veya 14 gün bekleyen kişiler ülkelere alınıyor. Biz de bu şekilde hareket etmeliyiz” dedi.

Aşısını olanlar karantinasız giriş yapsın

Birlik Başkanı Çağıner, ikinci doz aşılarını yaptırmış olsalar dahi ülkeye gelecek olanların karantinaya alınması yönünde görüşler olduğunu belirterek, bu konudaki fikrini açıkladı. Çağıner, “Çift doz aşı yaptıranların virüsü bulaştıracaklarına dair bilim adamları tarafından yapılmış bir çalışma veya açıklama yok. İkinci doz aşılarını yaptırıp, bir süre bekledikten sonra ülkeye gelenleri karantinaya almak ekonomik sisteme büyük zarar verir. Böyle bir sisteme ekonomik olarak dayanamayız.

Eğer aşı olanları da karantinaya alırsak dünya ile bağımız kopar. Çünkü dünyada uygulanan sistemde ikinci doz aşılarını yaptıranlar karantinasız giriş yapabiliyorlar.

Turizm örgütü olarak biz, aşı olanların karantinasız girişini talep ediyoruz. Ancak bunun kararını verecek olan hükümettir.”

Bir milyar dolar kayıp

Çağıner, turizm sektöründe yaşanan kapalılık sürecinin götürülerine de değindi. Çağıner, sektörde çalışan en az 7 bin kişinin işsiz kaldığını veya sektör değiştirdiğini ifade etti. Çağıner, yıllık turizm gelirlerinde ise bir milyar dolar kaybın söz konusu olduğunu açıkladı. Çağıner, bu kaybın devlet gelirlerini de olumsuz etkilediğini kaydetti.

İşletmeler ayağa kalkmak için bekleyecek

Açılım olsa dahi birçok otelin sermaye ve personel sıkıntısından dolayı yeniden ayağa kalkmasının zaman alacağını belirten Çağıner, “İşletmeler zor durumda. Birçoğu sermaye sorunu yaşıyor. Bir kısmı da ellerindeki personele bakmakta zorlanıyor. Açılım olsa dahi işletmelerin yeniden ayağa kalkması zaman alacak” dedi.

Üretim kötü etkilendi

Çağıner, turizmin yanı sıra sektörden beslenen alanların da zor duruma düştüğünü ifade ederek, şunları söyledi: “Sanayiciler ile konuştuğumuzda üretimin azaldığını söylüyorlar. Bu nedenle büyük kayba uğradıklarını belirtiyorlar. Çiftçiler de turizmin kapalı olmasından dolayı büyük zarar gördü. Ekim yapmıyorlar, yapanların ürünleri de tarlada kalıyor. Diğer sektörlerde etkilenmiş olabilir ancak turizmdeki kapalılıktan en çok sanayiciler ile çiftçiler darbe yedi.”

Birlik Başkanı Çağıner, ekonomik durum göz önünde bulundurularak, en kısa zamanda planlama yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.