KIB-TEK'in 2 yıllık zararı 334 milyon

Suna ERDEN

Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) kilowatt saatini 119 kuruşa ürettiği elektriği 97 kuruşa satması ve Şubat 2019’dan bu yana ortaya çıkan maliyet farkını kapatamaması nedeniyle 2020 sonu itibarıyla zararın 334 milyon lirayı aştığı belirtildi. Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya gönderdiği yazıda, fiyat artışının Bakanlar Kurulu kararıyla ertelenmesi nedeniyle bu yılın Ocak ayında 22 milyon liralık ek bir zararın ortaya çıktığını belirtti.

Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında elektrik ücretlerine artış yapılması konusu da ele alındı. Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; Bakan Arıklı pandemi sürecinde elektriğe zam yapılmasının yaratacağı olumsuzluklara dikkat çekerek, kurumun harcamalarında tasarruf yapacaklarını söyledi. Buna göre, 2 milyar 900 milyon liralık 2021 yılı bütçesinde 500 milyonluk bir tasarruf yapılması üzerinde çalışılıyor.

Başkan Büyükyılmaz’ın yazısı

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya gönderdiği bir yazı ile kurumun durumunu şöyle özetledi:

“KIB-TEK’in ürettiği elektriğin maliyeti ise şöyle: Yakıt ve sabit maliyetlerden oluşan elektrik maliyetleri Elektrik İnkişaf Nizamnamesinin 5. Maddesi uyarınca yakıt maliyeti 3 ayda bir, sabit bedel ise Şubat ve Ağustos aylarında nizamnamede belirtilen maliyet unsurları dikkate alınarak, hesaplanarak Genel Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile yeniden tarifelere yansıtılması ve web sayfasında yayınlanarak yürürlüğe girmesi gerekmektedir.

Aynı nizamnamenin 5 (4) maddesine göre, bu fıkrada belirtilen sürelerde gerekli düzenlemelerin yapılması zorunludur.

Kurum kayıtlarına göre; en son uygulamada Şubat 2019’da belirlenen sabit bedele ve yakıt bedeline gelen artış Mart 2019’da uygulanmıştır. Bu tarihten sonra müdüriyet tarafından yapılan Yönetim Kurulu kararı ile Bakanlığa gönderilmiş ve görüş sorulmuştur. Bu yazılara herhangi bir ve/veya yanıt gelmemiştir. Bu düzenlemelerin yapılmaması/yapılamaması sebebi ile Şubat 2019- Aralık 2020 arası oluşan farktan kaynaklanan miktar 334, 203,440, 70 TL (üç yüz otuz dört milyon iki yüz üç bin dört yüz kırk TL, 70 kuruş)dir.

Ocak ayı 2021 itibari ile nizamname uyarınca uygulanması gereken kilowatt saat olarak elektrik satış birim fiyatı 119, 31 kuruştur. Ancak uygulamadaki kWs birim fiyatımız 97, 63 kuruştur.

Bu miktar üzerinden oluşacak zarar, Fasıl 171, Elektrik İnkişaf Yasası, Madde 23 kapsamında Yönetim Kurulunu sorumlu tutmaktadır. Ancak pandemi sebebi ile oluşan ekonomik sıkıntılardan dolayı Ocak ı 2021 ayı düzenlemesinin yasa gücünde kararname ile ötelenmesi veya oluşacak yaklaşık 22,000,000 TL (Yirmi iki milyon TL) zararın oluşmaması için Bakanlar Kurulu kararı ile devlet tarifelerine yansıtılması hususunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.”

Maliyetler hakkında bilgi verildi

Bakan Arıklı’ya gönderilen yazıda maliyetler hakkında da bilgi verildi. Yazıda şu bilgiler yer aldı:

Sabit birim maliyetleri (TL)

Personel: 0, 1310

Emeklilik fonu ve kıdem tazminatı fon gideri: 1032

Amortisman: 0,0368

Finansman: 0,0081

Genel giderler: 0,03,45

AKSA kira gideri: 0, 1295

İlave yatırım payı: 0,1197

Mevcut elektrik maliyetleri (TL)

Mevcut elektrik maliyeti sabit bedeli: 0, 5628

Yakıt bedeli: 0,6302

Toplam: 1,1930