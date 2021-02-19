Azınlık olduklarını unutuyorlar

Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin yasayla kurulmuş meslek kurumları ve uzmanlarla istişare etmeden karar aldığını, "devlet bizden ibarettir" havası içinde davrandığını savundu.

Verilen bilgiye göre; Erhürman, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamalarda hükümete eleştirilerde bulundu.

Erhürman, kamu çalışanlarından maaş kesintisi konusunu Bakanlar Kurulu çıkışında, Başbakan’ın kendisine sorulan bir soru üzerine dillendirdiğine işaret ederek, sendikalarla bu konuda hiçbir istişare gerçekleştirilmediğini belirtti. Erhürman, “Ekonomik örgütlerle görüşmeden ekonomik kararlar, sağlık alanındaki örgütlerle görüşülmeden sağlık alanında kararlar, mühendis ve mimar odalarının by-pass edilerek alınan kararlar alınıyor” ifadesini kullandı.

Hükümetin şu anda azınlık hükümeti olduğunu vurgulayan Erhürman, “Birlik ve beraberlikten bahsediyorlar, ama söylemeye çalıştıkları ‘devlet benim, devlet benden ibarettir’. Bunu söyleyen de Başbakan’dır. Azınlık hükümetinin rakamsal verilerle ortada olduğu hükümetin Başbakanı” dedi.

Başbakan’ın her konuşmasına hükümet kurma çalışmalarını anlatarak başladığını söyleyen Erhürman, “Ama bir kısmını atlıyor, biz hükümeti kurma görevini aldığımızda bir yemek düzenledik ve parti başkanlarını davet ettik. Bu yemek ne içindi? Birlikte bir kriz hükümeti kurabiliyorsak, onu konuşalım diye. Sayın Ersan Saner zahmet edip de o yemeğe katılmadı bile” şeklinde devam etti.

Kriz masası çağrısı reddediliyor

Ana muhalefet partisinin, 11 aydır bu ülkede sürekli kriz masası çağrısı yaptığını da söyleyen Erhürman, “Biz makam ve mevki almak üzerine söylemiyoruz. Kararları yine hükümet verecek. Bu da reddediliyor” dedi.

Düşüncelerini kamuoyuyla paylaşmak adına bir basın toplantısı düzenlediklerini de vurgulayan Erhürman, orada söylenenlerin üzerine “demokratik jargona ve lisana hiç de uygun olmayan sözcüklerle” ana muhalefete “gölge etmeyin başka ihsan istemeyiz” denildiğini söyledi.

“Ülkeye kaç para geldiğini dahi bilmiyoruz”

2020’de Türkiye Cumhuriyeti’nden bu ülkeye kaç para geldiğini, bilmediklerini söyleyen Erhürman, şöyle devam etti:

“Sayın Fuat Oktay açıklama yapıyor ve 1 milyar 800 milyon TL diyor. Maliye’nin rakamlarına bakıldığında 1 milyar 600 milyon TL görülüyor. Türkiye’nin rakamlarına bakıyoruz 2 milyar TL görülüyor. Kaldı ki Fuat Oktay, 3.6 milyarlık başka bir total kaynaktan bahsediyor. Bunu bile açıklamıyor bu hükümet. Verileri doğru dürüst bir araya getirip de, kamuoyu ile paylaşamıyorlar…”

“Türkiye ile doğru zeminde, iyi ilişkiler”

Türkiye ile ilişkileri de yorumlayan Erhürman, Türkiye ile ilişkilerin, doğru zeminde, iyi bir ilişki olması gerektiğini her zaman vurguladığını söyledi. Uygulanamayacak protokollerin imzalanmamasını, imzalanan protokollerin de uygulanması gerektiğini ifade eden Erhürman, “Verdiğiniz sözleri tutacaksınız, Türkiye Cumhuriyeti de o sebeple tutacak. Bu karşılıklı sevgi ve saygı ilişkisi içinde olacak. ‘Türkiye’den para gelecek mi?’ meselesi de protokolde takvimlendirilmiş olacak” dedi.