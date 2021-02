Usulsüzlüğe son verilecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, katıldığı televizyon programında elektrikte şu aşamada ucuzlatmanın gündemde olmadığını söyledi.

Akaryakıt ihalesinde yapılan değişiklikle ilgili de konuşan Büyükyılmaz, “Net olarak şunu söyleyeyim Kıb-Tek şartnamesinde ki yapılan değişiklikler Kıbrıs Türk halkının cebinden fazladan çıkacak olan parayı engellemek ve usulsüzlüğe son vermek içindir. Eğer bu doğrularımızdan dolayı birileri bize saldırmak istiyorsa bırakın saldırsın, biz doğrularımızı yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Büyükyılmaz şu soruları yanıtladı:

Soru: Akaryakıt ihalesinde ki değişim sebebi nedir? Neden farklı bir yöntem uygulamayı tercih ediyorsunuz?

Cevap: Kıb-Tek yönetim kuruluna gelişimiz bugün itibarı ile 23 gün oldu. Kıb-Tek’e bir şeyler katabilmek adına aralıksız çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bildiğiniz gibi Kıb-Tek’le ilgili meclis araştırma komitesi kurulmuştur. Meclis araştırma komitesinin yaptığı çalışmalar neticesinde şartnamelerde görülen eksiklikler bizleri çok huzursuz etmiştir. Hatta biliyorsunuz getirilen bir akaryakıtta ki kükürt oranı %1 olması gerekirken %3 çıkmıştır. Şartnamede ki eksikliklerden dolayı yüklenici firmaya gerekli miktarda ceza kesilememiştir. Böyle büyük sıkıntıları olan şartnameleri düzenlememize rağmen EL-SEN’in yaptığı açıklamaları hayretle karşılıyorum. Buna da bir anlam veremiyorum. Eğer orijinal belgeleri talep etmek bir suç ise, hata ise EL-SEN kendini kaldırıp yerden yere vursun derim. Kısacası deniz içerisinde ki vurgunu önleyebilmek için sarf ettiğimiz bu çalışmayı EL-SEN’in çok farklı yorumlaması manidardır. Kesinlikle ve kesinlikle halkı yanılttığını Kıbrıs Türk halkına doğruları söylemediğini görmekteyiz. Akaryakıt yükleme işinin orijinal belgeler ile yüklenip bize ibrazının istenmesi eğer usulsüzlük ise ben bunu akıl tutulması olarak yorumlarım. Bu işler bu zamana kadar böyle gelmiş ama bundan sonra bu şekilde gitmeyecek. Bunlara müsaade etmeyeceğiz bunu bilmeleri lazım.

Net olarak şunu söyleyeyim Kıb-Tek şartnamesinde ki yapılan değişiklikler Kıbrıs Türk halkının cebinden fazladan çıkacak olan parayı engellemek ve usulsüzlüğe son vermek içindir. Eğer bu doğrularımızdan dolayı birileri bize saldırmak istiyorsa bırakın saldırsın biz doğrularımızı yapmaya devam edeceğiz.

Soru: Başlamış veya başlatılması düşünülen bir ihale süreci var mı?

Cevap: Tabii ki var. Biliyorsunuz ki daha önceki ihaleler uluslararası ihale özelliğinde değildi. Biz uluslararası ihaleye çıkmak için tüm çalışmalarımızı tamamladık. Uluslararası ihaleye çıkana kadar kurumun akaryakıt ihtiyacını yine uluslararası çıkılmak koşulu ile bir alım gerçekleştireceğiz. Bu tür ihalelerin rekabeti ve kaliteyi arttıracağından da hiç şüphemiz yoktur.

Bu ihaleler ve alımlar yapıldıktan sonra bir önceki alımlar ile arasındaki farklar nasıl bir çalışma yaptığımızı ve aradaki kalite farkını gözler önüne serecektir. Bizler için olmadık şeyler söyleyerek ithamda bulunan kişilerin kendilerini sorgulaması gerekmektedir. EL-SEN bir açıklamasında eğer bir usulsüzlük ve soygun varsa biz bunun karşısında olacağız demişlerdir. Biz ise bunları durdurmaya çalışırken ilk olarak EL-SEN dikiliyorsa bende diyorum ki EL-SEN’in kendisini sorgulaması lazım. Şunu üzerine basa basa söylemek istiyorum biz ne yaptığımızı biliyoruz ve bizim hesap vereceğimiz yer Kıbrıs Türk Halkıdır. Bunu da günü geldiğinde başımız dik bir şekilde verebiliriz.

Soru: Şu an için Kıb-Tek’te bir yakıt sıkıntısı var mı?

Cevap: Bizler program dahilinde hareket etmekteyiz. Tüm raporlarımız önümüzde planlar ve takvimsel çalışmalarımız hazırdır. Yakıt sıkıntımız söz konusu değildir. Birileri halkımızı kaosa sürüklemek adına bu tür açıklamalar yapmaktadır.

Soru: Yaptıklarınız anladığımız kadarı ile olumlu işlerdir. Peki bu çalışmalarınızın karşılığında elektriğin ne zaman ucuzlaması gündeme gelebilir?

Cevap: Yaklaşık bir buçuk yıldır nizamname gereği yılda iki kez elektriğe zam yapılması gerekirken kurum 1.20 TL’den elektriği üretiyor ve bunu vatandaşa 0.97 kuruşa vermektedir. Kıb-Tek’te her şey güllük gülistanlık değil. Kurum 3 yıldır yatırım yapamamaktadır. Yatırım gereken altyapı işlerimiz gün geçtikçe daha sıkıntılı bir hale geliyor. Yüksek gerilim hatlarında sıkıntılarımız var trafolarda sıkıntılarımız var vs. vs. şunu belirtmeliyim ki bırakın ucuzlatmayı yapılan her işte zarar etmekteyiz. Şu aşamada ucuzlatma konusu gündemde değil. Ancak projelerimiz gerçekleşirse, yakıt alımında gereken iyileştirmeler yapılırsa, akıllı sayaç yazılımı ve akıllı sayaç alımında ki çalışmalarımız sonuç verirse, elektrik de çalışmalarını yaptığımızı alternatif enerji kaynaklarını hayata geçerse fiyat için değerlendirme yapabiliriz. Kurumumuzun 8 bankaya yüklü miktarda borcu var ve bunları nasıl ödeyeceğiz diye düşünmekteyiz. Kurumumuzun genel anlamda ki sıkıntıları bunlar. Bizim buradaki görev süremiz on ay, bu on aylık süreçte Kıb-Tek’i uyandırabileceğimiz sözünü verebilirim ama Kıb-Tek’i tamamı ile kurtarabiliriz dersem yalan söylemiş olurum.”