Kuzeyde 25, güneyde 107 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 5'i yerel 25 pozitif vaka tespit edildi. Coronavirüs tedavisi gören 68 hastanın iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta ise 107 yeni vaka belirlendi, bir kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3 bin 894 olduğunu, 5'i yerel 25 pozitif vakaya rastlandığını, 68 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 7 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 13 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 5 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. Pilli, vakalardan 5'inin Lefkoşa, 9'unun Girne, 2'sinin Mağusa, 2'sinin ise Güzelyurt'tan olduğunu belirtti.

Covid-19 genel durumu şöyle:

"Dün yapılan test sayısı 3894. Dün saptanan pozitif vaka sayısı 25. Ülke dışından gelen vaka sayısı 7. Karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı 13. Yerel vaka sayısı 5. İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı 68. Dün kaybedilen hasta 0. Yapılan toplam test sayısı 489.602. Toplam vaka sayısı 3157. İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 2604. Tedavisi devam eden vaka sayısı 531. Pandemi Merkezi'ndeki hasta sayısı 108. Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 415. Toplam kaybedilen hasta sayısı 21. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 8."

Güneyde yine can kaybı

Güney Kıbrıs'ta ise son 24 saatte yapılan 25 bin 555 test sonucunda 107 yeni vaka belirlendi, bir

kişi hayatını kaybetti. Rum haber kaynaklarına göre, toplam vaka sayısı 228'e, toplam vaka sayısı 32 bin 935'e yükseldi.