Bir ay bekleyecek

Lefkoşa’ya bağlı Demirhan’da gece vakti eski eşinin yaşadığı evin kapısına dayanıp olay çıkardığı öne sürülen Salih Kaya dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Evin kapısının önünde durup “Çocuklarımı geri verin, onları da hasta edeceksiniz" diyerek bağırarak çevreye rahatsızlık veren zanlının olay yerindeki aracında tüfek bulunduğu açıklandı.

Zanlı tutuklu yargılanmak üzere bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilirken, duruşmada iddialar yeniden aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 10 Temmuz 2022 tarihinde saat 21.30 sıralarında 146 promil alkol etkisi altında JV 556 plakalı araç ile kayınpederi A.D.’nin Demirhan’daki ikametgâhının önüne giderek olay çıkardığını söyledi. Polis, zanlının kayınpederinin hasta olmasına rağmen Covid-19 testi yaptırmadığı gerekçesiyle evin önünde bağırarak, "Çocuklarımı geri verin, onları da hasta edeceksiniz" diyerek çevreye rahatsızlık verdiğini belirtti. Polis, şikayet üzerine zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, akabinde zanlının kullanımında bulunan JV 556 plakalı araçta yapılan aramada arka koltukta boş vaziyette av tüfeği ve aracın orta konsol kısmında 12 adet av tüfeği fişeği bulunarak araç ile birlikte emare olarak alındığını belirtti.

Polis zanlının olayla ilgili gönüllü ifade verdiğini, incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğunu, tasarrufunda bulunan tüfeğin balistik incelemeye gönderileceğini açıkladı. Polis, alınacak ifadeler olduğunu da belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında, ‘kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde taşıma, tasarruf, sarhoşluk, rahatsızlık ve uygunsuz tavrı hareket’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

