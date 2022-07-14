Suç ortağı aranıyor

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat bölgesinde alacak-verecek meselesi yüzünden bir şahsı kaçırıp tehdit ettikleri öne sürülen Rasel Rasel dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, suç ortağı henüz bulunamadı.

Faruque Hossan’ı (E-51) zorla arabaya bindirip Haspolat’tan Minareliköy'e götürdükleri açıklanan zanlılardan Rasel teminat talebiyle çıkarıldığı mahkeme tarafından cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yapan polis, 8 Temmuz 2022 tarihinde saat 13.00 sıralarında Rasel Rasel’in ismi Hasan olan ancak soyadı bilinmeyen Bangladeş uyruklu bir kişiyle beraber Haspolat'ta yaşayan Faruque Hossan’ın evini bastıklarını söyledi.

Polis, zanlı ile beraberindeki şahsın, alacak-verecek meselesi yüzünden Faruque Hossan’ı ellerinden ve kollarından tutup araca koyarak kaçırdıktan sonra Minareliköy'de henüz tespit edilemeyen müstakil bir eve götürdüklerini açıkladı.

Polis memuru, zanlıların Faruque Hossan'a hitaben "Borcun 16 bin TL ancak ben senden 32 bin TL alacağım, eğer vermezsen seni öldürürüm kimse de kurtaramaz seni" diyerek şiddet tehdidinde bulundukların anlattı.

Polis, olayın 10 Temmuz 2022 tarihinde rapor edildiğini söyledi. Polis, aynı tarihte zanlı Rasel Rasel’in tespit edildiğini, akabinde Faruque Hossan’ın tutulduğu yerden Hasan isimli şahıs tarafından alınarak ikametgâhına bırakıldığını belirtti.

Soruşturmanın devam edeceğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade eden polis, davalarında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı ‘zorla insan kaçırma ve şiddet tehdidi’ suçlarından yargılanmak üzere cezaevine gönderdi.

