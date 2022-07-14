İki aylığına cezaevinde

Lefkoşa’da gece yarısı Ağaç Market’in kapısının kilidini kırıp içeri girdikten sonra160 paket sigara, bilgisayar ve çekmecede duran 675 TL parayı çalan Martino Gbassana ve Macarthur Menter Kpogbah’ın ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edildi.

Ülkeye öğrenci vizesi ile gelen ancak son bir yıldır kayıtlarını yenilemeyen Nijeryalı zanlılar dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Son günlerde hırsızlık vakalarına karışan yabancı uyruklu şahısların bir de kaçak oldukları ortaya çıkarken, daha fazla denetimin şart olduğu belirtildi.

Kilidi kırdılar

Teminat duruşmasında iddiaları aktaran polis memuru, zanlıların saat 02.00 sıralarında Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Ağaç Market isimli iş yerinin cam kapısının kilidini kırarak içeriye girdiklerini belirti.

Polis, zanlıların iş yerinden bir adet diz üstü bilgisayar, 27 adet elektronik, 160 paket de çeşitli markalarda sigara,9 paket pirinç, 8 paket yulaf ezmesi ve çekmecede bulunan 675 TL nakit parayı çaldıklarını söyledi.

Polis, olay yeri ve çevresinde başlatılan kapsamlı soruşturma sonucu zanlıların kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti.

Polis zanlılardan Martino Gbassana’nın ikametgâhında yapılan aramada 3 paket sigara, 50 gram tütün ve olay günü giymiş olduğu giysilerin bulunarak emare olarak alındığını açıkladı. Polis, Macarthur Menter’in ikametgâhında ise olay günü giymekte olduğu kıyafetlerin bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların yasal statüsü olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

