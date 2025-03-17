Fiyatlar çok uygun

Hüseyin ÇİÇEK

Güzelyurt'a bağlı Akçay’da kadınlar ürettikleri el emeği, göz nuru ürünleri ve yerel lezzetleri Rauf Raif Denktaş Kültür Parkında hem sergiliyor hem de satışa sunuyor. Kadınlar hem boş vaktini değerlendiriyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Ürünlerin ve el işlerinin fiyatlarının uygun olduğu belirtilirken, Akçay Muhtarlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kadınların, kabak, turunç, bergamot macunu, mevsimlik reçeller,

el emeği göz nuru el işlerini, uygun fiyatlarda, Rauf Raif Denktaş Parkı, kültür köşesinde satışa sunduğunu duyurdu.

