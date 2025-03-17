İkizler ‘şok’ yaşadı

Hüseyin ÇİÇEK

Girne’de meydana gelen kazada ülkenin tanınan iş insanlarından 59 yaşındaki Hayati Özok hayatını kaybetti, 15 yaşındaki ikiz çocukları Ada ile Deniz yaralı vaziyette hastaneye kaldırıldı. Ada ile Deniz’in tedavisi sürerken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Ancak babalarının kaybı şok etkisi yarattı.

Kilitkaya’da yaşanan kazada ise 64 yaşındaki Mehmet Luman yaşamını yitirirken, eşi Gülten Luman yaralandı. İki ayrı bölgede 2 saat arayla meydana gelen kazaların, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesinden kaynaklandığı açıklandı.

İkizler yaralandı

Polisten verilen bilgiye göre; Hayati Özok’un yaşamını yitirdiği kaza saat 13.45 sıralarında Osman Örek Caddesi’nde meydana geldi.

Yönetimindeki plakasız araç ile batı istikametine doğru seyreden Özok, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak kaldırım taşlarına çarptı. Yoluna devam eden araç bir ikametgahı çevreleyen taş duvara çarpıp durdu.

Kaza sonucunda Hayati Özok olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada ağır yaralanan Ada Özok ve Deniz Özok’un ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ada ile Deniz Özok’un hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Tatar ve Üstel mesaj yayımladı

Özok’un zamansız vedası sevenlerini yasa boğarken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Ünal Üstel taziye mesajı yayımladı.

Tatar mesajında şunları ifade etti:

“İşadamı Hayati Özok’un Girne'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini öğrenmekten büyük üzüntü duyuyorum.

Merhum Hayati Özok'a Allah'tan rahmet, yaslı ailesi ile sevenlerine başsağlığı, kazada yaralanan sevgili oğulları Ada Özok ve Deniz Özok'a acil şifalar diliyorum.”

Üstel ise mesajında şunları belirtti:

“Ülkemizin tanınmış iş insanlarından Hayati Özok’un elim bir trafik kazası ile hayatını kaybettiğini öğrenmekten büyük üzüntü duyuyorum.

Merhum Hayati Özok'a Allah'tan rahmet, yaslı ailesi ile sevenlerine başsağlığı, kazada yaralanan Ada Özok ve Deniz Özok'a acil şifalar diliyorum.”

Üzüntümüz büyük

Maliye Bakanı Özdemir Berova da Özok için taziye mesajı yayımladı. Berova şunları kaydetti:

“Ülkemizin değerli iş insanlarından Hayati Özok’un elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.

Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyor, kazada yaralanan Ada Özok ve Deniz Özok’a acil şifalar temenni ediyorum.

Olay yerinde yaşamını yitirdi

Öte yandan Mehmet Luman’ın ölümüyle sonuçlanan kaza ise saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

Yönetimindeki MR 244 plakalı pick-up araçla seyreden Luman, Kilitkaya Kırmızı Kaya mevkiinde sağa meyilli viraja geldiğinde direksiyon hâkimiyetini kaybederek, yolun solundan çıktı; tarlada bulunan zeytin ağacına çarpıp durdu.

Mehmet Luman olay yerinde hayatını yitirirken, Gülten Luman ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Pazar gezisi kötü bitti

Güzelyurt’a bağlı Yayla köyü sakini olan Mehmet Luman’ın eşiyle Pazar gezisine çıktıkları öğrenildi. Daha önce gümrük memuru olan Mehmet Luman’ın emekliye ayrıldıktan sonra hayvancılıkla uğraştığı bilgisi elde edildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2025, 09:44