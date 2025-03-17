Pamir’i geçemedi

Kuzey Kıbrıs’a gezmeye gelen müzisyen 36 yaşındaki Özlem Atam, Ercan Havaalanı’nda uyuşturucu maddeyle yakalandı. Narkotik dedektör köpeği Pamir’in tepki vermesiyle yapılan aramada üzerinde hintkeneviri bulunan Atam tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldı.

Elde edilen bilgiye göre; 16 Mart 2025 tarihinde saat 12.20 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, KKTC'ye giriş yapan zanlının üzerinde Narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesiyle arama yapıldı.

Zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada toplam 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Zanlı, “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) İthal ve Tasarrufu” suçlamalarıyla tutuklandı. Zanlının bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Araçta uyuşturucu bulundu

Öte yandan polisin rutin trafik kontrolleri sırasında Girne'de kontrol maksatlı durdurulan bir araç sürücüsünün şüpheli hareketleri üzerine araçta yapılan aramada; toplam 15 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak araç sürücüsü tutuklandı.

Polis basın bültenine göre; bugün saat 02.00 sıralarında, Girne’de, Dr. Fazıl Küçük Çemberinde, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube ekipleri tarafından yapılan rutin trafik kontrolü esnasında, 40 yaşındaki erkek F.K. kontrol maksatlı durduruldu.

F.K’nın şüpheli hareketler sergilemesi sonucu, üzerinde ve aracında yapılan aramada, toplam 15 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. F.K. suçüstü hali gereği tutuklandı.

