Kış geri gelecek

Kıbrıs’ın her iki kesiminde ve Türkiye’nin birçok ilinde dün yaz sıcakları yaşandı. Girne’de hava sıcaklığının 29 dereceye yükselmesi üzerine özellikle yabancılar plajlara akın etti.

Poker turnuvası nedeniyle Merit otellerinde konaklayan yabancılar Kıbrıs’ın paha biçilmez değerde olduğunu belirterek gün boyu güneşlenip, denize girdiler.

Antalya, Alanya gibi turistik bölgelerde de oldukça renkli bir gün yaşandı. Sadece turistler değil, yerliler de plajlara akın ederek, güzel havanın tadını çıkardı.

Lefkoşa’da dün 30 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığı bugün gündüz 29, gece 13 derece olacak. Yarın gündüz 24 gece 10 derece, Çarşamba ve Perşembe günleri ise hava sıcaklığı ciddi şekilde düşecek.

Meteorolojik bilgilere göre; Çarşamba günü Lefkoşa’da gündüz 19 gece 9, Perşembe günü gündüz 16 gece 4 derece olacak.

Girne’de ise hava sıcaklığı bugün en yüksek 26 derece, yarın 23, Çarşamba 18, Perşembe günü de 16 derece olacak.

