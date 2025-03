İki tarafın da şartları var

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde Cenevre’de yapılacak 5+1 gayriresmi Kıbrıs zirvesi bugün başlıyor.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, çok sayıda siyasetçi ve danışmanla birlikte dün akşam Cenevre’ye gitti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da dün İstanbul üzerinden Ankara’ya geçerek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la birlikte özel uçakta seyahat etti.

Meclis kararıyla Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, hükümet ortakları ve ana muhalefet lideri Tufan Erhürman da dün akşam THY uçağıyla Cenevre’ye gitti.



Tatar: Federasyon defteri kapandı

Tatar, Cenevre Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, zirvenin kendisi açısından tarihi bir toplantı olduğunu vurguladı. Tatar, Cenevre Zirvesi’nde iki devletli çözüm önerisini yeniden dile getireceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iki günlük bir süreçte büyük değişimlerin beklenemeyeceğini ifade ederken, dört yıl önceki benzer bir toplantıda ortaya koyduğu yeni siyasetin önemine dikkat çekti.

Tatar, “Federasyon görüşmeleri beyhudedir. Bu süreç sadece Rum tarafını tatmin ediyor. Artık biz oyunun kurallarını değiştirmek zorundayız dedik ve yeni siyasete geçtik” dedi.

Zirvenin, Kıbrıs Türk tarafının kararlılığını uluslararası kamuoyuna bir kez daha göstermek için önemli bir fırsat olduğunu söyleyen Tatar, Gazze’de bugün yaşananların benzerinin geçmişte Kıbrıs Türk halkının yaşadığını belirtti.

Hristodulidis: Her olasılık değerlendirilecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis da Cenevre toplantısı öncesi açıklama yaptı. “Fileleftheros” internet sayfasına göre Eylence’de dün sabah bir anma törenine katılan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, beklentileri ve hedefleri çok iyi bilerek birkaç saat içerisinde Cenevre’ye hareket edeceğini belirtti.

Kıbrıs sorunundaki diyaloğun yeniden başlamasına yönelik önkoşulların yaratılması için her olasılığı değerlendireceğini söyleyen Hristodulidis, Kıbrıs Rum tarafının, beklentilerini sınırladığını savunduğu diğer tarafın tutumuna karşın her türlü imkânı değerlendireceğini vurguladı.

Cenevre’ye kimler gitti

Kıbrıs Türk tarafını temsilen toplantıya katılacak Tatar’a müzakere heyetinden; Özel Temsilci Güneş Onar, Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar, Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal eşlik edecek.

Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerden, Ulusal Birlik Partisi’ni temsilen (UBP) Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Demokrat Parti’yi (DP) temsilen Genel Başkan, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve DP Milletvekili Serhat Akpınar, Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP) temsilen milletvekili Talip Atalay, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP) temsilen Genel Başkan Tufan Erhürman ve milletvekili Fikri Toros Cenevre’ye gitti.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve bakanlıktan bir heyet de Cenevre’de olacak.

Öte yandan, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve Dış İlişkilerden Sorumlu Merkez Yürütme Organı üyesi Ahmet Tokatlıoğlu ve Toplumcu Demokrasi Partisi’ni (TDP) temsilen Dış İlişkiler Sekreteri Mine Atlı ve Parti Meclisi (PM) Üyesi, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da partilerini temsilen Cenevre’de olacaklarını açıkladı.

Kıbrıs Türk basınından çok sayıda gazeteci de Cenevre’ye giderek gelişmeleri takip edecek.

Fidan da toplantıya katılacak

Öte yandan TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cenevre’de düzenlenecek Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya katılacak.

AA TC Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre Kıbrıs meselesinde gelecek döneme ilişkin görüş alışverişinde bulunulması öngörülen toplantının hiçbir surette "geçmiş müzakere süreçlerinin devamı" veya "yeni bir müzakere sürecinin başlangıcı" niteliği taşımadığını aktardı.



Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2025, 09:35