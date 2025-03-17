Kapalı oturum yapıldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Karakol Mahallesi’nde, önceki gün hırsızlık yapmaya gittiği markette, fark edilmesi üzerine iş yeri sahibi Sakıp Akçaba ve oğlu Yunus Akçaba’yı bıçakla yaralayan Togay Öztürkler ile suç ortağı 14 yaşındaki M.N.M. (K) dün nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan birinin 14 yaşında olması nedeniyle, tutukluluk müracaatı kapalı oturumda gerçekleşti.

Zanlılar hakkında 3 gün ek tutuklama emri alındığı öğrenildi.

Ne olmuştu

Olay 15 Mart 2025 tarihinde, saat 03.40 sıralarında Karakol Mahallesi’nde, faaliyet gösteren Akmar Süpermarket’te meydana gelmişti.

İş yerinin penceresinden içeri giren Togay Öztürkler ile M.E. içi reyonlarına yönelmişti. Bu esnada marketin üzerindeki evde oturan iş yeri sahibi Sakıp Akçabay, oğlu Yusuf Akçabay’ı yanına alarak, ne olduğuna bakmaya gitmişti. İçeri giren baba-oğul Togay Öztürkler’in bıçaklı saldırısına uğramıştı.

Zanlılar olay yerinden kaçarken, karın bölgesinden 2 kez bıçaklanan Sakıp Akçabay ile boğuşma esnasında elinden yaralanan Yunus Akçabay, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Yunus Akçabay, yapılan tedavisinin ardından taburcu olurken, Sakıp Akçabay ise yapılan ameliyatının ardından cerrahi serviste müşahede altına alınmıştı.

İhbarı alır almaz olay yerine giden Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Ekipleri, bölgeden temin ettikleri ifade, kan izleri ve kamera kayıtları neticesinde, saat 10.30 sıralarında, her 2 zanlıyı da, olay yerinin 2 sokak ilerisinde bir apartman dairesinde tespit ederek kıskıvrak yakalamıştı.

