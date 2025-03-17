‘Tüm önlemler alınmalı’

Ömer KADİROĞLU

Trafikle ilgili yasa tasarılarında yapılan düzenlemelerle alkollü sürüş başta olmak üzere birçok suçun cezası arttı.

Düzenlemeye göre; 151 promil üzerindeki alkollü sürücüler mahkemeye çıkacak. Mahkeme, asgari ücretin 15 katına kadar para veya üç yıla kadar hapis ya da her iki cezayı birden verebilecek.

51-100 promil arası alkollü sürücülere ise asgari ücretin yüzde 50’si para cezası ve 100 puan ceza kesilecek.

101-150 promil arası alkollü sürücülere asgari ücretin yüzde 100’ü ve 100 puan ceza kesilecek. Kişi, cezasını ödemeyip mahkemeye giderse asgari ücretin 10 katına kadar para veya iki yıla kadar hapis ya da her iki cezaya birden çarptırılabilecek.

Yapılan düzenlemelerin caydırıcı olması beklenirken, vatandaşlar alınan kararı olumlu buldu. Vatandaşlar, cezaların artırılmasının caydırıcı olabileceğini ifade ederken, yollardaki eksikliklerin de giderilmesi gerektiğini söyledi.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar şu görüşleri ortaya koydu:

Ne dediler…?

Kazım Karadaş

“Alkollü araç kullanımına getirilen yeni cezalar bence geç kalınmış bir karardı. Alkollü araç kullanımı yasak ve tehlikeli olmasına rağmen geç de olsa alınan bu karar olumlu bir karardır. İnşallah dosyalarda kalmaz da uygulamaya girer. Ölümlü kazaların arttığı bu günlerde, bu kararı olumlu buluyorum.

Diğer yandan trafik kazalarını önlemek adına yolların durumu, aydınlatmaları ve uyarıcı levhaların durumu da ele alınmalı.”

Mustafa Bicik

“Alkollü araç kullanımına getirilen para ve hapislik cezaları bence yerinde ve güzel bir karardır. Diğer yandan yine kazaları önlemek adına yollardaki sorunlar da giderilir ve yollar güvenli hale getirilirse kazalar önlenmiş olacaktır. Zamanla yollardaki sorunların da giderileceğine inanıyorum.”

Alaaddin Hamurcu

“Alkollü araç kullanımına getirilen yüksek para cezaları çok yanlıştır. Bir misafirliğe gittiğinde bir iki duble bir şey içtiğinde ve evine giderken polis kontrolüne takılırsa asgari ücretin 5 katı, 10 katı cezayı nasıl ödeyebilir? Evet, bazı insanlar çok fazla içiyor ancak bu kadar yüksek para cezalarını ben doğru bulmuyorum. Başka türlü tedbirler alabilirlerdi. İçeceksen araba kullanmayacaksın ancak öyle bir duble iki duble içkiye de asgari ücretin 10 katı ceza çok doğru değildir. Trafiğe yönelik daha fazla bilgilendirme yapılarak eğitimle sorunları çözebilirler. Genelimiz düşünceli olursa bu para cezalarına gerek kalmaz.”

Meryem Gürler

“Meclis’in alkollü araç kullanımına karşı aldığı yeni para cezaları iyi ancak bence bu cezalar da kazaları durdurmayacaktır. Bu belki bir nebze caydırıcı olabileceği için olumlu bakıyorum ancak yolların güvenli olmaması da kazlara neden olabiliyor. O nedenle yetkililerden bu para cezalarının yanı sıra yolları da güvenli hale getirmeleri gerekiyor.”

Selim Menemenci

“Meclis’in alkollü araç kullanımına karşı aldığı yeni ve yüksek para cezaları yerinde bir karardır ve ben olumlu bakıyorum. Sarhoş bir şekilde araç kullananlar çoğu zaman çok kötü sonuçlara neden olabiliyor, o nedenle ben bu yüksek cezaların caydırıcı olacağını düşünüyorum. Diğer aydınlatmanın yeterli olmadığı ve bozuk asfaltlara sahip yollarımız da kazalara neden oluyor.

Bu nedenle yolların da güvenli hale getirilmesi ve güvenle seyahat edebileceğimiz şekle getirilmesi ile kazaların daha da azalacağını düşünüyorum.”

İbrahim Tankı

“Aşırı alkollü araç kullanımına getirilen yüksek para cezaları bence yerinde ve doğru bir karardır. Bunun yapılması elzemdi. Alkollü sürücüler direksiyona geçerek suçsuz günahsız insanları öldürüyorlar. Bence bu rakamlar da çok fazla caydırıcı olmayacaktır ancak yine de umutluyuz. Diğer yandan yolların durumu da kötü, o nedenle yine kazalar yaşanacaktır. Yolların güvenli hale getirilmesi ile kazaları azaltabilir. Çok kalabalık ve çok saygısızlık yaşanıyor trafikte. Tüm bunların düzeltilmesi için de eğitime de ihtiyaç olacaktır.”

Nadide Mustafa

“Alkollü araç kullanıma getirilen yüksek para cezaları ve hapis cezalarını yerinde ve doğru bir karar olarak görüyorum. Bu cezaların getirilmesi çok iyi bir durumdur. İnsanlar alkollü sürücüler tarafından yollarda can veriyor; kaldırımlarda yürürken ölüyorlar, o nedenle ben çok doğru bir karar olarak görüyorum. Ayrıca aydınlatması, altyapısı ve asfaltı bozuk olan yollar da düzeltilirse bu cezalarla birlikte kazaların azalacağına inanıyorum.”

Özlem Yıldıran

“Alkollü araç kullanımına getirilen yüksek cezalar çok iyi oldu. Bu durum kazaları önleyecektir diye düşünüyorum ancak diğer yandan bozuk olan yollar ve kural tanımayan sürücüler de toparlanırsa kazaların önleneceği inancındayım. Sadece para cezasıyla kalınmamalı; yollar aydınlatılmalı, asfaltlar düzeltilmeli ve sürücüler de daha fazla bilinçlendirilerek kazalar önlenmelidir.”

Ayşe Yaman

“Alkollü araç kullanımına getirilen yüksek para cezaları ve hapislik cezaları bence trafikte kazaları biraz da olsa azaltacaktır. Ancak herkesi etkilemeyecek yine içecek olan alkolü içecektir. Yolların durumu çok kötü ve insanlar da kural tanımıyor. Alkollü araç kullananlara verilecek cezaların yanı sıra yolların durumunun düzeltilmesi ve güvenli hale getirilmesi ile de trafik kazalarının önlenmiş olabileceği inancındayım.”

Mert Çabuk

“Aşırı alkollü araç kullanımına getirilen yüksek para cezaları ve hapislik cezaları ölümlü kazaların arttığı bu günlerde yüzde elli etkili olacağı inancındayım. Diğer yandan yollardaki aydınlatmaların yapılması, yayaların yollara çıkmayacağı çalışmalar yapılması ve asfaltların iyileştirilmesi de kazaları önleyecektir.”