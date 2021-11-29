Fonlar da değer kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geride bırakılan haftayı yüzde 2,25 kazançla 1.776,41 puandan tamamladı.
Endeks, hafta içinde en düşük 1.741,17 puanı, en yüksek 1.834,51 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,93 azalışla 1.676,41 puana gerilerken, Sanayi Endeksi yüzde 5,73 artışla 3.169,84 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,44 kazançla 1.352,27 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 13,78 primle 2.500,85 puana yükseldi. Ayrıca yatırım fonları yüzde 3,17, bireysel emeklilik fonları yüzde 4,73 değer kazandı
Türk İlaç Serum en çok prim yapan hisse
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 33,13 ile Türk İlaç Serum oldu. Onu yüzde 22,11 ile Tofaş Otomobil Fabrikası, yüzde 20,77 ile Enka İnşaat izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 10,14 ile Yapı Kredi Bankası, yüzde 8,58 ile Akbank, yüzde 6,84 ile Mavi Giyim şeklinde sıralandı.
Altın ve dolar yükseldi
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 8,45 artışla 721,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 8,38 kazançla 4 bin 772 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 11,87 değer kazanarak 12,4450 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 11,77 artışla 14,0650 lira oldu.
Yatırım fonları
Yatırım fonları yüzde 3,17, bireysel emeklilik fonları yüzde 4,73 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 7,99 ile hisse senedi fonları oldu.