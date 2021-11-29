Kuzey Kıbrıs’ta şimdiye kadar tam aşılanma oranının yüzde 72 olduğu açıklandı. Toplam 619 bin 626 kişi aşılanırken, bu rakamın 284 bin 397’sinin birinci doz aşı olanlar oluşturduğu belirtildi. Üç doz aşı vurduranların sayısının 80 bin 804 olduğu bildirilirken, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, halka çağrıda bulunarak Covid-19 ile mücadelede aşının en önemli mücadele yöntemi olduğunu, tüm halkı aşı olmaya davet ettiğini belirterek, "lütfen aşı olalım" dedi.

Bakan Pilli, yoğun bakımda yatan kişi sayısının şu anda 23 olup, 15 kişinin 2 doz aşısı olduğunu, bu kişilerin 3'üncü Doz hatırlatma dozunu yaptırmayan ve 3 ayını geçiren kişilerden oluştuğunu belirtti.

Diğer 8 yoğun bakım hastasının aşısız olduğunu belirten bakan Pilli, entübe olarak 9 hastanın bulunduğunu 4 kişinin aşısız, 5 kişinin ise iki doz aşısını yaptırmış ve 3.doz hatırlatma dozunu yaptırmayan kişilerden oluştuğunu açıkladı.

"2 doz Sinovac aşısı olup, üzerinden 3 ay geçen herkes 3'üncü dozunu mutlaka yaptırmalı"

Bakan Pilli özellikle 2 doz Sinovac aşısı olup, üzerinden 3 ay geçen herkesin 3'üncü dozunu mutlaka yaptırması gerektiğini belirtti.

Vakit kaybetmeyin

Bu hafta 3'üncü dozlarını henüz yaptırmayan herkesin sağlık merkezlerimize başvurarak mutlaka 3'üncü hatırlatma dozlarını yaptırması gerektiğini belirten bakan Pilli, 2 doz Sinovac aşısını yaptırmış ve üzerinden 3 ay geçen herkesin vakit kaybetmeden mutlaka 3. doz hatırlatma dozunu yaptırması gerektiğine dikkat çekti.

Dünyadaki vaka sayılarının arttığına ve Covid -19 un yeni bir mutasyonuna rastlandığına işaret eden Bakanı Pilli, aşının büyük önem taşıdığını, merkezlerimizde yeterli miktarda aşı bulunduğunu söyledi.



Halkımızın aşıya duyarlılığından memnuniyet duyduğunu belirten Bakan Pilli, kısa sürede herkesin aşı programını tamamlaması gerektiğini, herkesin başta kendisi ve çevresinin sağlığına dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi.Bunun en başında aşı ve kurallara uymanın geldiğini belirten Bakan Pilli, aşının yanında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyumamız gerektiğine dikkat çekti.Bakan Pilli, 27 Kasım 2021 Cumartesi gün sonu itibarıyla son aşılama rakamlarını da açıkladı.Aşılanma oranı şöyle:En az bir doz aşı olan kişi sayısı: 284.397 (%74.45)Seriyi tamamlayanlar: 276.126 (%72.28)3. doz sayısı: 80.804Bugüne dek toplam aşılama: 619.626