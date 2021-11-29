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Fiyatlar yakıyor

Bir kilo taze fasulye açık pazarda bile 25 lira

Fiyatlar yakıyor
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Ömer KADİROĞLU

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda dün birçok ürünün fiyatı 10 lirayı geçerken, fasulye 25 liradan tezgaha kondu. Pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılar gün geçtikçe artarken, yapılan zamlar karşısında alım gücü düşen vatandaşlar pazara gitmeye korkar oldu. Dövizdeki artış pazar tezgâhını da etkilerken, bir haftada bazı ürünlerin fiyatı arttı. Geçen haftaya göre elmanın fiyatı 12 TL’den 15’e, domates 3 kilosu 7 TL’den kilosu 7’ye, kolakas 10 TL’den 15’e, fasulye 20 TL’den 25’e ve patlıcan 7 TL’den 10 TL’ye yükseldi. 
 

Pazar ürünlerinin son iki haftadaki fiyatlarının karşılaştırması;

                                              21-11-2021                         28-11-2021

Patates                                8 TL (Kilosu)                       8 TL (Kilosu)

Cennet Hurma                  25 TL (Kilosu)                   20 TL (Kilosu)

Elma                                      12 TL (Kilosu)                    15 TL (Kilosu)

Taze Fasulye                     20 TL (Kilosu)                   25TL (Kilosu)

Yeşillikler                             5 TL (1 bağ)                        5 TL (1 bağ)

Çiçek Lahanası                  10 TL (Tanesi)                   10 TL (Tanesi)

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Domates                             7 TL (3 Kilosu)                   7 TL (Kilosu)

Kabak                                   5 TL (Kilosu)                      7 TL (Kilosu)

Biberler                               15 TL (Kilosu)                    15 TL (Kilosu)

Kolokas                               10 TL (Kilosu)                   15 TL (Kilosu)

Armut                                   17 TL (Kilosu)                    17 TL (Kilosu)

Mantar                                35 TL (Kilosu)                   35 TL (Kilosu)

Havuç                                   7 TL (Kilosu)                       7 TL (Kilosu)

Üzüm                                   20 TL (Kilosu)                   20 TL (Kilosu)

Muz                                       13 TL (Kilosu)                    12 TL (Kilosu)

Soğan                                   10 TL (3 Kilosu)                10 TL (3 Kilosu)

Salatalık                               10 TL (Kilosu)                    10 TL (Kilosu)

Patlıcan                               7 TL (Kilosu)                      10 TL (Kilosu

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