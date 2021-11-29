Fiyatlar yakıyor

Ömer KADİROĞLU

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda dün birçok ürünün fiyatı 10 lirayı geçerken, fasulye 25 liradan tezgaha kondu. Pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılar gün geçtikçe artarken, yapılan zamlar karşısında alım gücü düşen vatandaşlar pazara gitmeye korkar oldu. Dövizdeki artış pazar tezgâhını da etkilerken, bir haftada bazı ürünlerin fiyatı arttı. Geçen haftaya göre elmanın fiyatı 12 TL’den 15’e, domates 3 kilosu 7 TL’den kilosu 7’ye, kolakas 10 TL’den 15’e, fasulye 20 TL’den 25’e ve patlıcan 7 TL’den 10 TL’ye yükseldi.



Pazar ürünlerinin son iki haftadaki fiyatlarının karşılaştırması;

21-11-2021 28-11-2021

Patates 8 TL (Kilosu) 8 TL (Kilosu)

Cennet Hurma 25 TL (Kilosu) 20 TL (Kilosu)

Elma 12 TL (Kilosu) 15 TL (Kilosu)

Taze Fasulye 20 TL (Kilosu) 25TL (Kilosu)

Yeşillikler 5 TL (1 bağ) 5 TL (1 bağ)

Çiçek Lahanası 10 TL (Tanesi) 10 TL (Tanesi)

Domates 7 TL (3 Kilosu) 7 TL (Kilosu)

Kabak 5 TL (Kilosu) 7 TL (Kilosu)

Biberler 15 TL (Kilosu) 15 TL (Kilosu)

Kolokas 10 TL (Kilosu) 15 TL (Kilosu)

Armut 17 TL (Kilosu) 17 TL (Kilosu)

Mantar 35 TL (Kilosu) 35 TL (Kilosu)

Havuç 7 TL (Kilosu) 7 TL (Kilosu)

Üzüm 20 TL (Kilosu) 20 TL (Kilosu)

Muz 13 TL (Kilosu) 12 TL (Kilosu)

Soğan 10 TL (3 Kilosu) 10 TL (3 Kilosu)

Salatalık 10 TL (Kilosu) 10 TL (Kilosu)

Patlıcan 7 TL (Kilosu) 10 TL (Kilosu