1,5 kilo eroin ele geçirildi

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta gerçekleştirilen ‘Bataklık’ operasyonunda piyasa değeri 2 milyon liranın üzerinde olan 1,5 kilo eroin, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele geçirilen yüklü miktardaki uyuşturucunun arkasındaki ismin; kundaklama, darp ve birçok sabıkası olan ancak 2018 yılında yasa dışı yollardan Türkiye’ye kaçan Kaan Taşkent Önsal olduğu iddia edildi.

Operasyonda Sudem Önsal (18), Yasemin Girgin Esentürk (65), Aktan Naim Yıltan Birkaya (18), Murat Yıldırım (40), İbrahim Özyüksel (45), Mustafa Kavaz (36) ve Mehmet Sambar (40) tutuklanırken, Kaan Taşkent Önsal’ın sehpa içerisinde ülkeye uyuşturucu gönderdiği, kızı ve diğer zanlılar aracılığıyla piyasaya dağıttığı açıklandı.

Operasyonda tutuklanan zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis pusu kurdu

Mahkemede detayları aktaran polis, 27 Kasım 2021 tarihinde saat 08.10’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide, Gönyeli’de Sudem Önsal ve Yasemin Girgin Esentürk’ün ikametgâhında uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi.

Polis, ikametgâh çevresinde pusu ve takip görevine başlandığını anlattı.

Polis memuru, aynı gün, 12.00-12.20 saatleri arasında evde yapılan aramada; Yasemin Girgin Esentürk’ün yatak odasında 83 adet uyuşturucu hap,15 gram pembe renk uyuşturucu olduğuna inanılan toz madde, 30 gram eroin bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, Sudem Önsal ve Yasemin Girgin Esentürk’ün suçüstü yakalandığını ifade etti.

91 pakette bir kilo 365 gram

Polis memuru, Sudem Önsal’dan yapılan soruşturmada, Yenikent’teki bir evde de uyuşturucu olduğunu öğrendiklerini söyledi.



Polis, aynı gün, 12.25-12.40 saatleri arasında Yenikent’teki adreste yapılan aramada iki ayrı plastik şeffaf kavanoz içerisinde, 91 ayrı pakete sarılı 1 kilo 365 gram eroin bulunduğunu söyledi. Polis, ayrıca evde 100 gram metamfetamin, 606 tam, 320 adet yarım, 110 adet kırık parçalar halinde hap, 20 adet şeffaf boş naylon ve bir adet düğüm şeklinde boş naylonun bulunarak emare olarak alındığını anlattı.

Babası kızını bataklığa sürükledi

Polis, Sudem Önsal’ın ifadesinde eroin türü uyuşturucuyu 2021 yılı eylül ayı içerisinde şu an Türkiye'de bulunan babası Kaan Taşkent Önsal’ın bir şahıs aracılığıyla sehpa içerisinde KKTC’ye gönderdiğini anlattığını söyledi.

Polis, gönderilen sehpanın içerisindeki eroinin Mehmet Sambar tarafından kesilerek çıkartıldığını ve Sudem Önsal’ın 15’er gram olarak tartarak, İbrahim Özyüksel’in annesi B.Ö.’nün (K-46) bilgisi dahilinde 122 paket haline getirdiğini söyledi.

Polis, Sudem Önsal’ın Murat Yıldırım ve İrfan isimli şahısların alması için 10 paket halinde 150 gram eroini bir süper marketin batısında bulunan boş arazideki elektrik direkleri altına bıraktığını açıkladı.

285 gramı 114 bin TL

Polis, İbrahim Özyüksel’in de Türkiye’den gönderilen eroinin 285 gramını 2021 yılı Eylül-Kasım ayları arasında 114 bin TL karşılığında çeşitli kişilere sattığını söyledi.

Polis, İbrahim Özyüksel’in uyuşturucu madde satışından elde etmiş olduğu paranın bir kısmını Aktan Naim Yıltan Birkaya ile birlikte annesi B.Ö. ve Yasemin Girgin Esentürk’ün hesabına yatırdığını açıkladı.

Bin 500 hap ithal edildi

Polis, ele geçirilen uyuşturucu hapların ise 24 Kasım 2021 tarihinde yine Taşkent Önsal’ın yönlendirmesiyle aranan bir şahıs aracılığıyla sehpa içerisinde ithal edildiğini, Mehmet Sambar’ın aynı şekilde sehpayı keserek bin 500 adet pembe renk hapı çıkarttığını ve Sudem Önsal’a teslim ettiğini söyledi.

Sudem Önsal’ın, Mustafa Kavaz’a 200 adet uyuşturucu hap verdiğini kaydeden polis, aranmakta olan bir şahsa da bin 400 TL karşılığında 15 adet hap verdiğinin öğrenildiğini anlattı.

Polis, Sudem Önsal’ın hapların 72 adetini alıp ikametgahında sakladığını, geriye kalan bin 231 hapı Mehmet Sambar’la birlikte önceki gün Güzelyurt-Lefkoşa anayolu üzerinde bulunan bir üniversitenin tabelasının altına attıklarının öğrenildiğini belirtti.

Polis, bin 231 hapın aynı gün bulunarak emare olarak alındığını anlattı. Polis, yaklaşık piyasa değeri 2 milyon TL’nin üzerinde olan uyuşturucularla ilgili aranan 5 kişi, birçok emare ve soruşturulacak şahıslar ile incelenecek ATM güvenlik kamerası kayıtları olduğunu söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2021, 11:09