‘Gücümüze güç katıyor’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 15. Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk halkının her zaman ana vatan Türkiye ile birlikte yürümeye devam edeceğini söyledi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sesi olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Tatar “Erdoğan'ın, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 15. Zirvesi'nde yaptığı konuşmada "tüm dost ve kardeş ülkelerin KKTC’nin çözüm vizyonunu ön yargısız bir şekilde değerlendirmeleri" çağrısında bulunması gücümüze güç katmıştır” dedi. Tatar şunları ifade etti:

"Kıbrıs'ta federal çözümün mümkün olmadığının görülmesi sonrasında ilk kez Cenevre'de müzakere masasına koyduğumuz egemen eşit iki ayrı devlete dayalı çözüm önerimiz gündemdeki yerini korurken, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 15. Zirvesi'nde yaptığı konuşmada "tüm dost ve kardeş ülkelerin KKTC’nin çözüm vizyonunu ön yargısız bir şekilde değerlendirmeleri" çağrısında bulunması gücümüze güç katmıştır.

Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan, konuşmasında "Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesinin çözümün anahtarı olduğunu" da belirtirken, halkımızın maruz kaldığı haksız ambargoların kaldırılması yönünde de çağrıda bulunmuştur.

Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan 22 Eylül 2021 tarihinde BM 76. Genel Kurul görüşmelerinde ve 12 Kasım 2021 tarihinde Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nde de yaptığı konuşma ve çağrılarda Kıbrıs Türk halkının sesi olurken, Anavatan Türkiye'nin her zaman Kıbrıs Türk halkı ile KKTC'nin yanında olduğunu belirtmişti. Her zaman ve her koşulda Kıbrıs Türk halkı ile KKTC'nin yanında olan, yardım elini uzatan ve desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şahsım ve halkım adına en içten ve en samimi duygularımla teşekkür ederim. Kıbrıs Türk halkı her zaman Anavatan Türkiye ile birlikte yürümeye devam edecektir."

Döviz krizi ele alındı



Öte yandan Tatar, ülkeden ayrılmadan önce ekonomist ve finans uzmanlarıyla Cumhurbaşkanlığı’nda toplantı yaptı.Tatar, büyük bir döviz krizi yaşandığını belirterek, olaya “seyirci” olmadığını, hükümete bazı önerilerde bulunacağını dile getirdi.Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu ile de döviz krizi bağlamında “nasıl tedbirler alınabileceğinin” görüşüldüğünü ifade etti.“Dışsal bir şok var” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, bunun yönetilmesinin sanıldığı kadar kolay olmadığına dikkat çekti.Bu durumun çeşitli boyutlarının olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti ile de görüşmeler yapılacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, bu konuda da Cumhurbaşkanı olarak gerekli istişarelerde bulunacağını söyledi.Toplantıya, akademisyen, ekonomist Vedat Yorucu, emekli akademisyen, ekonomist Özay Mehmet, akademisyen, finans uzmanı Derviş Kırıkkaleli, Halk Bankası Ülke Müdür Yardımcısı Kenan Şahin, ekonomist ve iş insanı Ahmet Ratip, hazine uzmanı, bankacı Emre Değirmencioğlu, Merkez Bankası’nın eski başkan yardımcısı, Albank Genel Müdürü Ahmet Karavelioğlu ve öğretim üyesi, finans uzmanı Kaan Kutlay katıldı.