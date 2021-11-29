‘Gizli bilgiler’ gündemde

Rum müzakereci Andreas Mavroyannis, Fileleftheros gazetesine verdiği söyleşide, Crans Montana zirvesinde yaşanan gelişmeleri aktardı.

Fileleftheros gazetesi Mavroyannis ile yapılan söyleşiyi “Türkiye Genel Sekreterin Teklifini Kabul Etseydi, Stratejik Anlaşmaya Sahip Olacaktık-Mavroyannis: Bizim Taraf ve Yunanistan, Çalışma Belgesinin Görüşülmesini, Tek Kabul Edenlerdir” başlıklarıyla duyurdu.

Rum müzakereci Andreas Mavroyannis, Türkiye’nin, Kıbrıs’ta bir sayıdaki askerin Kıbrıs’ta daimi kalması ve çözümün uygulanmasından sonraki en az on yıl boyunca garantilerin kaldırılması veya muhafaza edilmesiyle ilgili görüşmenin ertelenmesi konusunda, Crans Montana’da sonuna kadar ısrarcı olduğunu savundu.

Fileleftheros gazetesinin Cransa Montana tutanaklarını ifşa etmesini yorumlamasının istenmesi üzerine Mavroyannis, bu tartışmanın bir parçası olmak istemediğini belirtirken, ne BM belgelerinin sızdırılmasının doğru olduğunu ne de kendisinin bu sızdırılan belgeleri yorumlamasının doğru olduğunu söyledi.

“Tutanaklardan ortaya çıktığı kadarıyla, Türk tarafının pozisyonunun, Türk askerinin Kıbrıs’ta kalması yönünde olduğu görülmektedir. Kıbrıs Rum tarafının iddiaları da bu pozisyonu teyit ediyor. Buna nasıl yanıt verirsiniz” şeklindeki bir soru üzerine Mavroyannis, “mutlak tevazu ve samimiyetle söylemek isterim ki- dört yıldır bunu tekrarlıyorum-Türkiye, Kıbrıs’ta belli sayıdaki askerin Kıbrıs’ta daimi kalmasında ve nihai sonuca bağlı kalınmaksızın, çözümün uygulanmasından sonraki on yıl boyunca garantilerin kalıp kalmayacağı konusundaki tartışmanın ertelenmesinde ısrarlı oldu”.



“Crans Montana’daki yemekte, Kıbrıs Rum tarafınca reddedilen gayrıresmi bir belgenin sunulduğundan bahsedildiği, bu belgenin var olup olmadığı ve ne içerdiği” sorusu üzerine Mavroyannis, BM Genel Sekreter’in sunduğu, çözümünün uygulanması mekanizmasına ilişkin çalışma belgesinin görüşülmesini tek kabul edenlerin sadece Kıbrıs Rum tarafı ve Yunanistan olduğunu savundu.“O zaman böyle bir belge var mı” şeklindeki soru üzerine Mavroyannis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 6 Temmuz 2017’deki yemeğin başında, görüşülmek üzere tek sayfalık, gayrıresmi bir belge sunduğunu, bunun da çözümün uygulanması mekanizmasıyla ilgili olduğunu ifade etti.Mavroyannis, çözümün uygulanma mekanizmasına ilişkin anlaşmanın büyük öneme sahip olduğunu çünkü garantilerin ve müdahale haklarının kaldırılmasıyla ilgili Genel Sekreter’in, 6 maddede sunduğu yegane önkoşulun bu olduğunu belirtti.Mavroyannis sözlerinin devamında, garantilerin kaldırılmasını isteyen kendilerinin, bu görüşmenin yapılmasını neden istemesin sorusunu sordu.Mavroyannis bir başka soru üzerine Guterres’in sunduğu 6 maddeden ilkinin, çözümün uygulanması mekanizmasının varlığına bağlı olarak garantilerin ve müdahale haklarının kaldırılmasını öngördüğünü, bu nedenle Guterres’in son yemekte, garantilerin kaldırılmasıyla ilgili önkoşulları karşılamak için uygun bir şekilde hareket ettiğini söyledi.