‘Gizli rapor’ açıklandı

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan haftalık Kathimerini gazetesi, Sağlık Bakanlığı’nın, koronavirüsle ilgili gizli raporunu yayımladı.

Kathimerini, Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi tarafından hazırlanan raporda, 525 aşısız ve tam aşılı olan 63 kişinin koronavirüs nedeniyle öldüğünü yazdı.

Habere göre 18 Kasım’a kadar tam aşılı (2 doz ve tek doz Johnson) olan kişi sayısı 599 bin 539 olarak kaydedilirken en çok aşı yaptıran kişilerin (109 bin 185 kişi) yaş aralığı 30-39 olarak belirlendi. Bunu ise 100 bin 639 kişiyle 40-49 yaş aralığı takip etti.

19-24 Ekim tarihlerinde kayıtlı toplam vaka sayısı 923 iken, bu rakam 11-14 Kasım tarihlerinde 1687’ye yükseldi.

Tam aşılı olan 599 bin 539 kişiden 387’sinin koronavirüs tedavisi gördüğünü yazan gazete, 387 kişiden 63’ünün öldüğünü belirtti.

Aşısız olup da hasta olan 5 bin 473 kişiden de 525’nin hayatını kaybettiğini yazan gazete, 13-19 Kasım tarihleri arasındaki dönemde ortaya çıkan vakalarda, 17 yaşa kadarki kişilerin de 678 olduğunu, vakaların yüzde 25’nin ilk ve orta eğitim öğrencilerini teşkil ettiğini belirtti.



Habere göre 5 yaşa kadar olan vakalar son üç hafta içinde 46’dan 119’a yükseldi. 6-11 yaş arası vakalar 123’ten 282’ye; 12-17 yaş arası vakalar ise 181’den 277’ye çıktı.Gazete, Güney Lefkoşa’nın gerek küçük gerekse büyük yaşlar açısından en çok vakanın rastlanıldığı bölge olduğunu belirtti.

Vakalarda ilk sıra Lefkoşa

Habere göre son üç haftada toplam 2 bin 198 olan vaka sayısından 883’ü Lefkoşa’nın güneyinde görülürken bunlardan 288’ini ise 19 yaşa kadar olan kişiler teşkil ediyor.

Lefkoşa’nın ardından bunu; 119’u 19 yaşa kadar olan gençlerin oluşturduğu 456 vakayla Limasol takip ediyor. Baf’ta 356 vakadan 138’i; Larnaka’da 361 vakadan 126’sı; “Mağusa bölgesinde” 79 kişiden 16’sının da 19 yaşa kadar olan kişilerden oluştuğu kaydedildi.

13-19 Kasım tarihlerinde, 30-44 yaş aralığındaki vaka sayısı 205 olarak belirlenirken, 35-39 yaş arasında 228; 40-44 yaş arasında 189 vaka kaydedildi.

20-29 yaş arasındaki vaka sayısı ortalama 131, 45-65 yaş arasında ise ortalama 114.5 olduğu bildirildi. 65-79 yaş arasındaki vaka sayısı ise ortalama 44.6…

Gazete 80-84 yaş aralığında ise 13-19 Kasım döneminde 5 vakanın görüldüğünü yazdı.