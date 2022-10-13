3 kişi hala tutuklu

Girne’de alınan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada tasarruflarında sahte para bulunan Erdem Balpetek, Volkan Taşcı ve İbrahim Altınöz dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 8 Ekim 2022 tarihinde saat 20.30 sıralarında Girne’de faaliyet gösteren bir otelde tespit edilen Erdem Balpetek’in üzerinde yapılan aramada tasarrufunda sahte olduğuna inanılan 2 adet 50 dolarlık banknot tespit edildiğini ifade etti.

Polis, zanlının tutuklandığını ve yürütülen ileri soruşturmada suçla bağlantılı Volkan Taşcı’nın da tespit edildiğini söyledi. Polis, Volkan Taşcı’nın Girne’deki ikametgahında yapılan aramada 3 adet sahte olduğuna inanılan 50 dolar bulunarak emare alındığını ve zanlının suç üstü tutuklandığını belirtti. Polis, ayrıca suçla bağlantısı olduğu düşünülen zanlı İbrahim Altınöz’ün de mahkeme emri ile tutuklandığını aktardı.

Kayıp olduğuna inanılan emareler ve suçla bağlantısı olan başka şahıslarda olabileceğini ifade eden polis, soruşturma amaçlı zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.