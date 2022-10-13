Suçlamalar ağır

Lefkoşa’da evine götürdüğü 15 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği iddia edilen Hasan Toros hakkındaki tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının itham edildiği suçların ciddiyetine vurgu yapılarak, tutuklu yargı talep edildi.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlı Hasan Toros’un ‘16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz, 16 yaşından küçük çocuğu alıkoyma, yasal vasiden kaçırma ve çocuğun cinsel istismarı’ suçlamalarıyla tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

Olguları aktaran polis, 1 Ekim 2022 tarihinde zanlının Lefkoşa’da 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tecavüzde bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının kız çocuğunu evine götürüp yasal vasisinden de kaçırdığını söyledi. Polis, çocuğun ailesiyle birlikte zanlıdan şikâyetçi olduğunu ifade etti. Soruşturmanın tamamlandığını, işlendiği iddia edilen suçun ağır ceza mahkemesi kapsamında girdiğini ifade eden polis, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme zanlıyı 3 ayı aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderdi.

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2022, 09:39