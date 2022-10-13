Defalarca yumrukladı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da karı-koca arasında kıskançlık yüzünden çıkan kavgada Nazif Çiçek isimli zanlı eşini darp etti.

Zanlının “Beni aldatıyorsun” diyerek hesap soruna eşinin yüzünü defalarca yumrukladığı açıklandı.

Gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, son 2 yıldır ülkede kaçak yaşam sürdüğü belirtildi.

Zanlı ciddi darp, KKTC2de ikamet izinsiz kalma suçlarından yargılanmak üzere Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Uyguner, 8 Ekim 2022 tarihinde, zanlı Nazif Çiçek’in aldatıldığı gerekçesiyle kendisiyle tartışan eşinin, yüzüne defalarca yumruk atarak ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı. Polis, zanlının yapılan şikayetin ardından gözaltına alındığını, eşinin de doktor kontrolünden geçirilerek, darp raporu alındığını vurguladı. Polis, gözaltına alınan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, yapılan incelemede zanlının, ülkede izinsiz olarak ikamet ettiğinin belirlendiğini de açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, yasal statüsü olmayan zanlının Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 20 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.