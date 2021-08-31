Gökyüzüne veda ediyor

Uzun süredir mali zorluklarla boğuşan İtalya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Alitaila uçuşlarını durdurma kararı aldı.

Böylece 75 yıllık firma resmen gökyüzüne veda etmek için gün saymaya başladı.

Devlete ait Italia Transporto Aereo (ITA), İtalya’nın yeni bayrak taşıyıcı firması olacak. ITA; Milano ve Roma’dan New York’a ve Roma’dan Tokyo, Boston ve Miami’ye uçuşlar düzenlemeyi planladığını söyledi.

Bayrak taşıyıcı hava yolu, bir ülkede yerel nitelikte tescilli olup uluslararası faaliyetlerde bulunan ve devlet tarafından verilen imtiyazları kullanma hakkına sahip şirketlere deniyor.

Alitalia uzun süredir mali sorunlarla boğuşuyordu. Şirket Mayıs 2017’de iflas ilan etti. Buna ek olarak, havayolu endüstrisine yıkıcı bir darbe vuran pamdeninin ardından şirket iyice zora düştü.

2020’de uzun süre uçuşların olmaması, corona virüsü yasakları gevşedikten sonra ise yolcu sayılarının eski seviyelere dönememesi, iflasın içerisinde olan şirkete tam anlamıyla son darbeyi vurdu.

10 bin çalışan işsiz kalacak

CAPA Havacılık Merkezi’ne göre Alitalia, 2019’da 21,3 milyon yolcu taşımıştı. Şirketin şu anda yaklaşık 10 bin çalışanı var. Bu çalışanlara ne olacağı belli değil. Şirket 15 Ekim sonrası için yaptığı bilet satışları için iade yapacağını duyurdu.

2008’e kadar tamamen devlete ait olan şirket, 2013’ten beri dolaylı olarak devlete ait bir şirket aracılığıyla kontrol ediliyordu.

