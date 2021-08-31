Felaket kapıda

Suriye’deki elektrik santralinden 5 gün önce denize sızan 15 bin ton yakıtın bu sabah Karpaz’ın Apostoleos Andreas Manastırı ve Güneydeki Paralimni çevresini sarması bekleniyor. Karpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun denize girilmemesi çağrısında bulundu.

Rum tarafı ise balıkçıları uyardı.

Dün ortaya çıkan bu durum adanın her iki kesimini ve Türkiye ile Yunanistan’ın yanı sıra AB’yi alarma geçirdi! Önlemlerin gecikmesi halinde uzun yıllar benzeri görülmemiş bir çevre felaketinin yaşanacağı belirtiliyor.

Sızıntıya karşı Türkiye'den 3 gemi KKTC'ye doğru yola çıktı.

Tatar: Takipteyiz

Petrol sızıntısı tüm yetkili birimleri harekete geçirirken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Kıbrıs’ın Karpaz kıyısına doğru ilerlediği haberleri üzerine gelişmeleri yakından izlediklerini söyledi.

Denizdeki petrol sızıntısının Kıbrıs’a ulaşıp ulaşmayacağının rüzgarın durumuna bağlı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, gerekenlerin yapılacağını ifade etti.

Saner: Kriz masası oluşturuldu

Başbakanı Ersan Saner de, Suriye'den denize sızan petrolün Türkiye ile işbirliği içinde takip edildiğini ve Başbakanlıkta bir kriz masası kurulduğunu aktardı.

Saner, "Suriye'den sızan petrolün adamıza doğru ilerleyişi anavatan Türkiye ile de işbirliği içinde Başbakanlık, ilgili tüm bakanlıklarımız ve birimlerimiz tarafından yakından takip edilmektedir" dedi.

Ataoğlu: 3 gemi yola çıktı

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, şu anki bilgiler doğrultusunda sızıntının 31 Ağustos ile 1 Eylül tarihleri arasında Karpaz sahiline ulaşmasının öngörüldüğünü belirtti.

Bakan Ataoğlu gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Tüm kurumların işbirliği içerisinde çalışmaları sürdürdüğünü Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile de irtibata geçtiğini ifade eden Ataoğlu, Türkiye'den 3 geminin ekipmanları ile yola çıktığını ve müdahale için hazır olduklarını kaydetti.

Özersay uyardı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay da, kıyıları tehdit eden sızıntıyla ilgili uyarıda bulundu. Özersay, çevre felaketiyle karşı karşıya olunduğunu, hemen harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Özersay, Kıbrıs Adasını tehdit eden bu felakete karşı doğu Akdeniz’e kıyısı bulunan ülkelerle birlikte Kıbrıs Türk ve Rum tarafının işbirliği yapması gerekir, hem de gecikmeksizin, hemen”dedi.

Toros’tan liderlere çağrı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros ise olası çevre felaketine karşı derhal harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Toros, “Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Sayın Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiades’in derhal birbirleriyle temasa geçmesini ve bu olası felaketi önleyici tedbir almalarını gerektirmektedir” ifadelerini kullandı.