Muhalefetten Yargı uyarısı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi, tüzük değişiklikleri gündemiyle yaptığı toplantıda, kurultayın iki bölgede yapılmasını üyelerin oylarına sundu. İki kez yapılan oylama sonucunda UBP kurultayının 24 Ekim’de Lefkoşa ve Gazimağusa’da yapılması karara bağlandı.

Yapılan diğer tüzük değişikliklerine göre ayrıca, kurultayda oy kullanabilmek için gerekli 180 gün önceden üye olma koşulu 170 güne indirildi. Üç kez üst üste kurultaya katılmayan üyelerin üyeliği düşecek. UBP kurultayları iki yılda bir yerine üç yılda bir yapılacak.

Parti Meclisi toplantısının ardından tv2020’de ‘Gündem özel’ programına bağlanan genel başkan adaylarından Zorlu Töre, Başbakan Ersan Saner’in iki kez oylama yaptırmasını eleştirdi. Töre “ilk oylamada öneri reddedilmişti. Fakat Başbakan ‘evet’, ‘hayır’ şeklinde açık oylama isteyince ikinci oylamada sonuç değişti” dedi.

Kurultayın iki ilçeye bölünmesinin yasalara ve Anayasa’ya aykırı olduğunu iddia eden Töre, bu durumu yargıya taşıyabileceklerini söyledi.

Saner: Demokratik bir ortamda geçti

Parti Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, oylamanın demokratik bir ortamda gerçekleştirildiğini söyledi.

Saner, Parti Genel Sekreterinin iki gün içinde tüzük kurultayının tarihini duyuracağını da açıkladı.

YDÜ Büyük Kütüphane’de yaklaşık 4 saat süren parti meclisi toplantısının ardından açıklama yapan Ersan Saner, toplantıda UBP’nin geleceğe yönelik olarak atacağı adımların tartışıldığını belirterek, tüzük değişiklikleri ile ilgili önerdikleri maddeleri en demokratik şekilde oyladıklarını söyledi.

Saner, Tüzük Kurultayı’na götürülmesi için onaylanan 4 maddeyi şöyle sıraladı:

“Birincisi bizim tüzüğümüze göre kurultay tarihinden itibaren 180 gün geride olanlar oy kullanabiliyordu. 23 Nisan’da almış olduğumuz bir MYK kararı var. MYK’da alınan karar doğrultusunda üye olması gereken arkadaşlarımızın üyelik yazım işleri bürokratik nedenlerle 5-6 gün sarkınca tüzüğe aykırı oldu. Parti Meclisi bugün geçici bir madde olarak o 180 günü, 170 güne almıştır.

İkincisi kurultayımıza veya ilçe seçimlerine 3 kez katılmayan üyelerin üyeliğinin düşürülmesi onaylandı.

Üçüncüsü, UBP tüzüğünde kurultayın 2 yılda bir yapılması öngörülür. Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda ise 3 yılda bir olarak öngörülmektedir. Sürenin, bu yasaya indirgenmesini ve 3 yılda bir olmasını sağladık.

Son madde olarak da pandemi koşullarında yapılacak kurultayın tek bir noktada değil birden fazla noktada yapılması ile ilgiliydi. Ad okunmak suretiyle oyladık bu maddeyi. 45’e 42 olarak sonuçlandı. 45 kişi evet dedi. Geçici bir madde ile sadece 2 bölgeye indirgedik. İskele ve Gazimağusa, Gazimağusa’da; Lefke, Güzelyurt, Girne ve Lefkoşa ise Lefkoşa’da olacak. Burada esas olan üyelerimizin katılımını artırmaktır.

Dolayısıyla 24 Ekim’de yapılacak kurultayımız oy verme günü olarak saptanmıştır. 23’ünde tüm adaylar konuşmalarını gerçekleştirecek. Divan oluşturulacak. Divan, alt divanlarını oluşturacak ve ertesi gün de oylama iki bölgede yapılacak.”

Saner, Parti Genel Sekreteri’nin iki gün içinde tüzük kurultayının tarihini duyuracağını da kaydetti.