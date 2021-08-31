Karpaz’a bariyer taşındı

Suriye’deki elektrik santralinden sızan petrol tüm yetkili birimleri harekete geçirdi.

Başbakanlıkta oluşturulan krizi masasında dün gece geç saatlere kadar toplantı gerçekleştirildi.

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu başkanlığında toplanan kriz masası, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Karpaz Bölgesi kıyılarını tehdit etmesi konusunu görüştü. Toplantı sonrası açıklama yapan Amcaoğlu, Dipkarpaz Zafer Burnuna bariyer taşınmasına başladıklarını ifade etti.

Başbakanlıkta saat 22.00 sularında başlayan ve yaklaşık iki buçuk saat süren toplantıda, bir durum değerlendirmesi yapılarak ilgili birimlerden konu hakkında bilgi alındı.

Petrol sızıntısının kıyılarımıza ulaşmasının engellenmesine dönük yapılabilecek çalışmalar ve ülkede bu mücadele için gerekli imkanlar gözden geçirildi.

Amcaoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada Suriye’deki bir santralin deposundan sızan yakıtın ülkemize ulaşmasını önlemek için mevcut imkanların, petrol sızıntısının bölgeye ulaşması ihtimaline karşı, bölgeye sevkiyatına başlandığını belirterek, İlk etapta Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şirketi ne ait bariyerlerin şirkete ait römorkörlerle Dipkarpaz Zafer Burnuna taşınmasına başlanıldığını ayrıca yapılan istişareler neticesinde Teknecik’te bulunan KIBTEK’e ait bariyerler ile ALPET, AKSA ve Kıbrıs Türk petrolleri ne ait bariyerlerin de en kısa sürede bölgeye sevkiyatı için çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti. Anavatan Türkiye ile üst düzeyde yapılan temas neticesinde bu sabah saatlerinde adaya 4 kişilik uzman bir ekibin gelerek konuyla ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığında saat 10.00 da yapılacak toplantıya da katılacaklarını söyledi.