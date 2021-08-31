Toplam 4 ölüm

Kuzey Kıbrıs’ta 14 bin 507 test sonucu 111'i yerel 142 pozitif vakaya rastlandı; 2 kişi hayatını kaybetti, 89 kişi taburcu edildi.
Güney Kıbrıs'ta ise dün yapılan 53 bin 577 test sonucunda 311 yeni vaka saptanırken 2 kişi daha hayatını kaybetti.
KKTC Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre pozitiflerden 2’si yurt dışından gelirken gözetim altındaki temaslılardan 29’u da pozitifleşti.
Vakalardan 58 kişi Lefkoşa, 26 kişi Girne, 21 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke bölgesinden olduğu açıklandı.
Covid-19 genel tablo
Yapılan toplam test sayısı: 2. 432.851
Toplam vaka sayısı: 16.287
İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 13.942
Tedavisi devam eden vaka sayısı: 2284
Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 113
Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 2022
Tetkikleri devam eden vaka sayısı: 133
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 61
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 16
Aşı ve bileklik
Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı: 542
Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 455
Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 419
Takip edilen toplam bileklik sayısı: 3608
Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 41.805
Güneydeki durum
Güney Kıbrıs'ta dün yapılan 53 bin 577 test sonucunda 311 yeni vaka saptanırken 2 kişi daha hayatını kaybetti.
Güneyde toplam vaka sayısı 113 bin 588'e, ölenlerin sayısı 501'e yükseldi.
Tedavisi süren 58 hastanın durumunun kritik olduğu belirtildi.