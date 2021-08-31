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Toplam 4 ölüm

Kuzeyde 142 yeni vaka 2 can kaybı, güneyde ise 311 yeni vaka 2 can kaybı

Toplam 4 ölüm
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Kuzey Kıbrıs’ta 14 bin 507 test sonucu 111'i yerel 142 pozitif vakaya rastlandı; 2 kişi hayatını kaybetti, 89 kişi taburcu edildi. 
Güney Kıbrıs'ta ise dün yapılan 53 bin 577 test sonucunda 311 yeni vaka saptanırken 2 kişi daha hayatını kaybetti.
KKTC Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre pozitiflerden 2’si yurt dışından gelirken gözetim altındaki temaslılardan 29’u da pozitifleşti.
Vakalardan 58 kişi Lefkoşa, 26 kişi Girne, 21 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke bölgesinden olduğu açıklandı.

Covid-19 genel tablo
Yapılan toplam test sayısı: 2. 432.851  
Toplam vaka sayısı: 16.287   
İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 13.942  
Tedavisi devam eden vaka sayısı: 2284  
Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 113 
Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 2022 
Tetkikleri devam eden vaka sayısı: 133   
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 61  
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 16      

Aşı ve bileklik
Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı: 542  
Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 455 
Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 419 
Takip edilen toplam bileklik sayısı: 3608 
Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 41.805

Güneydeki durum
Güney Kıbrıs'ta dün yapılan 53 bin 577 test sonucunda 311 yeni vaka saptanırken 2 kişi daha hayatını kaybetti.
Güneyde toplam vaka sayısı 113 bin 588'e, ölenlerin sayısı 501'e yükseldi.
Tedavisi süren 58 hastanın durumunun kritik olduğu belirtildi. 

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