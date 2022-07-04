Gözler yeni haftada

Son bir haftada yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kaybettirirken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 4,32 kayıpla tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geride bıraktığımız haftayı yüzde 4,32 kayıpla 2.443,77 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 2.367,78 puanı, en yüksek 2.561,14 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,17 azalışla 2.366,82 puana, Sanayi Endeksi yüzde 4,03 düşüşle 4.178,63 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,76 kayıpla 1.867,30 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 4,80 azalışla 2.764,76 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 9,87 ile AG Anadolu Grubu Holding oldu. AG Anadolu Grubu Holding’i yüzde 9,52 ile İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 9,27 ile Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 11,27 ile Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları, yüzde 11,22 ile Hektaş Ticaret ve yüzde 11,09 ile Net Holding şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 103 milyar 320 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi, 95 milyar 272,65 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi ve 94 milyar 710 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik oldu.

Altın ve dolar düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 4,71 azalışla 972 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,67 kayıpla 6 bin 515 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 3,41 değer kaybederek 16,7610 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 4,77 azalışla 17,3900 lira oldu.

Yatırım fonları

Son bir haftada yatırım fonları ortalama yüzde 2,60, BES fonları ise yüzde 3,54 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında tek yükselen yüzde 0,35 ile para piyasası fonları olurken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen yüzde 6,03 ile borsa yatırım fonları oldu.

BES fonlarında da tek yükselen yüzde 0,34 ile para piyasası fonları iken, bu fonlar arasında en çok yüzde 5,04 ile hisse senedi fonları geriledi.