Aracın camından sigara atmayın

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, havaların daha da ısınması ile olası yangın tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Herkesin temkinli ve dikkatli olması gerektiğini ifade eden Karzaoğlu, , “Mümkün olduğunca hiçbir şekilde ateşli piknik yapmayalım. Ateşli pikniğe izin verilen bölgelerde bile yapmayalım” dedi.

Çayırova-Pamuklu bölgesinde dün sönmemiş sigara izmaritin atılması nedeniyle küçük bir yangın çıktığını ifade eden Karzaoğlu, “Özellikle orman alanlarından ve tarım arazilerinden geçerken mümkün olduğunca arabalardan dışarıya herhangi bir şey atılmamalıdır” şeklinde konuştu.

Ekipler nöbette

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, Mersinlik-Tatlısu arasında geçtiğimiz haftalarda yaşanan büyük yangın sonrası, ekiplerin halen daha bölgede nöbet tuttuklarını ifade etti. Karzaoğlu, “Arkadaşlarımız nöbet tutuyor. Herhangi bir bölgeden tekrar tütmeler görüldüğü anda derhal müdahale edilip dumanın büyümeden söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ciddi bir orman yangını geçirdik tüm halkımız mücadele etti. Bundan ders alarak, tedbir almalıyız” dedi.

Aman dikkat

Meteoroloji Dairesinin bu haftaki tahminlerine göre sıcaklık değerlerinin daha da yükseleceğini ifade eden Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, “Mümkün olduğunca hiçbir şekilde ateşli piknik yapmayalım. Ateşli pikniğe izin verilen bölgelerde bile yapmayalım” şeklinde konuştu.

Yangına mahal vermeyelim

Cemil Karzaoğlu, itfaiye ekiplerinin dün Çayırova-Pamuklu bölgesinde yol kenarında çıkan bir yangına müdahale ederek söndürdüklerini de söyleyerek, yangının muhtemelen araçtan atılan bir izmaritten kaynaklamadığını belirtti. Karzaoğlu, şunları söyledi:

“Tüm yurttaşlarımız azami özen göstermelidir. Yangına mahal vermemek için dikkat etmeliyiz. Özellikle orman alanlarından ve tarım arazilerinden geçerken mümkün olduğunca arabalardan dışarıya herhangi bir şey atılmamalıdır. Tekrar aynı tehlikeleri yaşamak istemiyoruz.”

Karzaoğlu, 1 Mayıs-31 Ekim tarihleri arası piknik sahaları haricinde ateş yakmanın kesinlikle yasak olduğunu da hatırlatarak, geçtiğimiz günlerde Karaağaç bölgesinde izinsiz ateş yakan bir vatandaşın, görevlilere hakaret etmesi üzerine kamu davası açtıklarını da söyledi.

Özellikle vatandaşların görevli memurlara karşı duyarlı davranmaları gerektiğinin altını çizen Karzaoğlu, “Bu sıcak havalarda arkadaşlarımız koşuşturarak kontrollerini yapıyorlar. Biraz hoşgörü ve duyarlılık bekliyoruz. Karşılıklı sevgi saygı çerçevesinde bu ülkeyi koruyalım” dedi.