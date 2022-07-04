Stewart uyarıldı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart ile hafta içi yaptığı görüşmede, BM Barış Gücü (UNFICYP) raporunun yayınlanması öncesinde "net mesajlar" verdiği bildirildi.

Kathimerini gazetesinin haberine göre Anastasiadis, raporun Türkiye’nin Güney Kıbrıs’a “kanalize ettiği” mültecilerle ilgili gerçek verileri yansıtması, Türkiye’nin Maraş’taki yeni “yasa dışı eylemlerini” olduğu gibi aktarması ve tahriklerle ihlallerden kaçınılmasına yönelik net ifadelerin içermesi gerektiğini vurguladı.

Habere göre Anastasiadis, Kıbrıs sorununun çözüm zeminine ve Kıbrıslı Türklerin içerisinde bulunduğu ekonomik duruma ilişkin gelişmelerin tarafsız şekilde kaydedilmesini talep etti.

Gazete, "elde ettiği bilgilere dayanarak", BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs’taki mülteci sorunuyla ilgili iki toplumlu bir idari mekanizma oluşturmaya çalıştığını ve böylelikle Türkiye’yi, "mülteci sorunuyla ilgili sorumlular listesinin dışında" tuttuğunu yazdı.

Haberde, raporun ön taslağında Türkiye’nin, Maraş’taki "yasadışı" olduğu ileri sürülen "eylemleri” konusuna yüzeysel yaklaşıldığı belirtilirken, bu gibi kabul edilemez ifadelerin raporun nihai şeklinde düzeltilmiş olmasının umulduğu kaydedildi.

Yangın tepkisi

Bu arada BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart, Kantara yangınıyla ilgili olarak yayımladığı teşekkür mesajında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i ve Rum yönetimini değersizleştirmekle suçlandı.

Fileleftheros “Barış Gücü Tarafından Değersizleştirilme” başlıklı haberinde Stewart’ın paylaşıldıktan kısa süre sonra hiçbir izahta bulunulmadan yayından kaldırılan ve Rum yönetiminden de rahatsız olup olmadığı veya girişimde bulunup bulunmadığına dair hiçbir resmî açıklama gelmediğine dikkat çektiği teşekkür yazısının kupürünü yayımladı.

Gazete Stewart imzalı teşekkür yazısında Anastasiadis’in sıradan vatandaş, Güney Kıbrıs’ın da Kıbrıs Rum toplumu olarak anıldığına dikkat çekerek metni şöyle aktardı:

“Kısa bir süre medyada yer alan yazısında Stewart yangının söndürülmesi için Kıbrıs Türk toplumuna yardımından dolayı Nikos Anastasiadis’e ve Kıbrıs Rum toplumuna takdirlerini belirtti Birleşik Krallığa, İsrail’e ve Türkiye’ye Ersin Tatar’a ve bütün etkilenenlere yardımları için teşekkür etti…”