Ömer KADİROĞLU

Mersinlik-Kantara yangını sonrasında Diyalog ekibiyle bölgeye giden Orman Dairesi’nin 4 eski müdürü, yetkililere yapılan uyarıların dikkate alınmamasından yakındı. Defalarca en üst makama kadar ciddi uyarıların yapıldığını belirten emekli müdürler “Aldığımız netice sıfır” dedi.

Orman Dairesinin eski müdürlerinden Faik Koyuncuoğlu, İrfan Tansel, İlkay İlseven ve Musa Erkanat’ın yanı sıra Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar odaları Başkanı Tunç Adanır, mersinlik ziyareti sonrasında görüşlerini Diyalog’a açıkladı.

Faik Koyuncuoğlu (Orman Dairesi Emekli Müdürü)

“Bu felaket yaşandı ve herkes buna odaklandı. Bu felaket yaşanmadan önce alınması gereken tedbirlere odaklanmamız lazım. Politikacıların ormanlarla ile ilgisi yoktur. Ben Orman Dairesi Müdürlüğünden 25 yıl önce emekli oldum. O zamandan bu güne kadar kaç tane Tarım Bakanı göreve gelmişse hepsi ile görüştük ancak bir netice alamadık. Mersinlik yangınından önce Cumhurbaşkanı ile görüşmek için randevu talep etmiştik. Bir süre bekledik ancak cevap alamayınca çıkıp makamına gittik. Özel kalemi ile zoraki görüşebildik, sorunları anlatıp Cumhurbaşkanı’nın müdahale etmesini talep ettik. Bu talebimizi Başbakan’a da ilettik ancak bugün oldu hala talebimize yanıt alamadık. Felaket olduktan sonra herkes yangın bölgesine koştu ancak biz seyirci değil sorunları çözecek kişileri makamlarda görmek istiyoruz. Önemli olan bu felaket yaşanmadan önce tedbir almaktır. Gerek Mimar Mühendisler odasından gerekse diğer sivil toplum örgütlerinden ricam bir araya gelerek kamuoyu oluşturulmalarıdır.”

İrfan Tansel (KEMA Vakfı Başkanı ve Emekli Orman Dairesi Müdürü)

“Tepebaşı’nda meydana gelen büyük yangının ardından bir araştırma komitesi kurulmuştu. Komitenin raporlarına giren sorunların hepsi masada duruyor. O günden bu güne bir arpa boyu yol gidilmedi. Yangınlarla ve Orman Dairesinin kurumsal yapısı ile ilgili bir sürü sorun açığa konuldu ancak hiçbir otorite ve siyasi çözüm üretmedi. Günün sonunda yine büyük bir yangın oldu ve yaşanan sorunlar aynı yerde duruyor. Bu yangınlar yine çıkacak ve aynı şeyleri yine konuşuyor olacağız. Siyasilerim, makamların, devlet otoritesi ve kurumları tutan otoritenin bu sorunlara çözüm bulmalıdır. Yangınlarla ilgili Orman Dairesi, itfaiye, araç gereç, personel ve benzeri eksiklikleri süratli bir şekilde yerine koyarak sorunları çözsünler. Burada yanan ağaçlar için zamanında büyük mücadeleler ve emekler harcandı ancak hepsi gözümüzün önünde yok oldu. Yetkililer de eğer bir şey yapmayacaksa derhal evlerine gitsinler.”

İlkay İlseven (Orman Dairesi Emekli Müdürü)

“Yangın bir nokta halinde başlar ve orada birileri olsa ayağıyla basarak yangını söndürebilir. Bu da yangında erken müdahalenin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Yangın genişledikten sonra Amerikan teknolojisi gelse dahi yangını söndüremezsiniz. Bu yangında da sanıyorum ki koordine konusunda bir zafiyet yaşandı. Yangının bu kadar genişlememesinin nedeni hava ve yer metotlarının koordineli olarak yürütülmemesidir. ”

Musa Erkanat (Orman Dairesi Emekli Müdürü)

“1995 yangınında Girne bölge şefi olarak bulunuyordum. Gördüğüm felaket karşısında buradaki bölge şefinin yerinde olmak istetemezdim. Bundan sonra bizleri çok zor işler beklemektedir. Yanan saha 1820 hektarlık engebeli bir alandır. Bu nedenle gerek yangın söndürmede gerekse ağaçlandırma aşamasında zor bir saha şartı vardır. Birinci olarak sahanın bu enkazdan temizlenmesi gerekiyor. Birinci olarak sahanın bu enkazdan temizlenmesi gerekiyor ve bunun için planlama yapılmalıdır. Özellikle yangın şeritleri boyunca ateşe dayanıklı ağaçların ekileceğini umuyorum. Yangının gerçek nedeni yapılacak bilimsel çalışmalar sonrasında ortaya çıksa da ilk müdahale çok önemlidir. Yangın anında büyük bir karmaşa oldu ve organizasyonda sıkıntılar yaşandı. Bu yangından ders çıkarılmalı ve sorunların giderilmesi için çalışılmalıdır. 1995 yangınından sonra Orman Dairesi’ne istihdamlar olmuştu ancak o günden bu güne sadece bir kez kadrolu personel alındı. Araç var onu kullanacak personel yok. Daireye daha fazla personel alınması ve alınan personelin iyi bir eğitimden geçmesi gerekiyor.”

Tunç Adanır (Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar odaları Başkanı)

“Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar odaları olarak ilgili odalarımızın tüm temsilcileri ile birlikte yanan bölgeye teknik gezi düzenledik. Olayın vahametinin çok daha acı verici ve iç burkucu şekilde olduğunu gördük. Yangınla ilgili tüm soruşturmaların başlatılması ve kısa sürede sonuçlandırılması gerekiyor. Açılan soruşturmaların sonuçsuz kalması gerek siyasilere, gerek meclise gerekse yöneticilere olan güveni sarsacaktır. Yangın yerinde inceleme yaptık; hem bundan sonrası için ne yapılabileceğini hem de yanan bölgeyle ilgili nasıl bir adım atılabileceği ile ilgili rapor hazırlayacağız. Uzmanlarımızın teknik görüşlerini alarak hazırlayacağımız raporu hükümet, siyasiler ve kamuoyuyla paylaşacağız. Bundan sonraki süreçte daha doğru, daha bilimsel ve daha teknik çalışmaların başlaması gerekiyor.”