Yardım bekliyor !!!

Ömer KADİROĞLU

Dilekkaya sakinlerinden 51 yaşındaki Hatice Sarı, evsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Kiracı olduğu evden çıkarılmak istenen Sarı ,”Tek başıma bir kadınım, nereye gideceğim. Maddi durumum da kötü” diyerek, dert yandı. Yaşadığı sorunları Diyalog’a anlatan Sarı, 18 yıldır kaldığı evden “tamiri yapılacak, sonra biz yerleşeceğiz” denilerek çıkarılmak istendiğini söyledi. Ev sahibinin baskılarına maruz kaldığını, gidecek hiçbir yeri olmadığını dile getiren Sarı, İçişleri Bakanlığı, Vakıflar İdaresi ve Cumhurbaşkanlığı ile yaptığı görüşmelerin sonuçsuz kaldığını vurguladı. Astım ve kronik bronşit hastası olduğunu, ruhsal sorunlar nedeniyle Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde ilaç tedavisi gördüğünü ifade eden Sarı, “2 bin 700 lira yoksulluk maaşı alıyorum, nasıl başka eve çıkayım dedi.

Çaresizim

Geçtiğimiz Nisan ayından beri elektriksiz yaşadığını, evinde su olmadığını dile getiren çaresiz olduğunu ifade ederek, şunları anlattı: “Ben 18 yıldır ayrıldığım eşimin amcası Cengiz Menteşoğluları’nın evinde kalıyorum. Şimdi bana diyorlar ki ‘evden çık, biz tamir edip biz oturacağız’. Beni sokağa atıyorlar. Evimde hiç bir şey yok ve komşularımda yemek yiyorum. Aldığım sosyal yardım maaşıyla geçinmeye çalışıyorum ancak o da ilaçlarıma gidiyor. Astım, kronik bronşit hastasıyım, ayrıca Barış Ruh ve Sinir Hastanesinden ilaç tedavisi alıyorum. Evden çıkmam için baskı yapıyorlar ve tehdit ediyorlar. 2016 yılından bu yana yan komşumdan elektrik alıyorum, Belediye Başkanı da tüp gaz yardımı yapıyordu. Ancak hem elektriği hem de belediye yardımını kestiler. Perişan durumdayım. Onların rızaları ile bugüne kadar o evde oturdum. Aldığım maaş ortada, nasıl ev tutup kiraya çıkacağım. Başbakan, İçişleri, Vakıflar ve Cumhurbaşkanı’na kadar gittim. ‘İktidara gelelim sana ev konusunda yardımcı olacağız’ dediler ancak verdikleri sözleri tutmadılar. Senelerdir sürünüyorum. Hiç iyi bir durumda değilim ve bir yardım eli bekliyorum. Ben nereye gideceğim? Evimin suyu kesildi ve Nisan ayından bu yana da elektriksiz yaşıyorum. Çaresizim.”



Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2022, 09:41