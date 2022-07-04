‘Alamıyoruz’

Aslıhan ÜNVER

Lefkoşa’daki açık pazarda dün domatesin kilosu yeniden 15 liraya fırladı. Salatalık ise 12 liradan satıldı. Taze börülcenin fiyatı 35 liranın altına düşmezken, sivri biber 25 liradan tezgaha kondu.

Yaz aylarından en çok tüketilen sebze olduğu için domates ve salatalık fiyatlarının artmasına tepki gösteren vatandaşlar “evimize sebze dahi alamaz duruma geldik” dedi. Ayrıca pazardaki bazı ürünlerin kalitesiz olduğunu belirten vatandaşlar “hem Kalitesi iyi değil hem de pahalıya satılıyor. Bu durum hiç iç açıcı değildir” dedi.

Ne dediler?

Özlem Doğan

“Pazar fiyatları geçen haftaya göre daha pahalı, ürünler kötü olmasına rağmen yüksek fiyatla satılıyor. Pazara seçenek çok diye geliyorum fakat artık kalite de düştü. Taze ürün satılmıyor, genelde çürükler satılıyor. Çürük ürünleri yüksek fiyatlarla satın almak üzücü, bu durum hiç iç açıcı değildir.”

Rabia Manga

“Pazarda maalesef ki artık bir kalite kalmadı. Marketlerdeki ürünler daha güzel fakat onlar daha da pahalı. Tazesini almak istesek ona da gücümüz yetmiyor. Sosyal yardımla hayatımı geçindirmeye çalışıyorum bin 200 lira yardımla ben nasıl geçinebilirim. Gücümüz kalmadı.”

Nurşen Teleş

“Ben Türkiye’de yaşıyorum. Fiyatları Türkiye’yle kıyaslayacak olursam burası çok daha pahalı. Ayrıca pazarda iyi bir araştırma yapmak gerekiyor, tezgâhlar arasında orantısız bir fiyat farkı söz konusu. Fiyatlarda çok farklılık ve değişkenlik var. Geçen haftaya oranla bu hafta daha da pahalı. Hayat pahalılığı da almış başını gidiyor. Böyle devam ederse çocuklarımın geleceğini göremiyorum.”

İlkay Gürkut

“Aslında geçen haftaya oranla bu hafta pazardaki fiyatlar biraz daha pahalı. Geçen hafta bazı ürünlerin fiyatı daha uygundu. Sıcaklar arttı fakat fiyatlar düşmüyor. Eskiden bu mevsimlerde fiyatlarda ucuzlama olurdu, şimdi ise sabit tutuyorlar. Domatesin fiyatı bir türlü düşmedi. Fiyatlar alım gücümüzü aşıyor, düşük gelirli insanların bu durumda geçinmesi çok zor.”

Mustafa Korkmaz

“Fiyatlar 2-3 haftadır sabit ilerliyor. Tezgâhlar arasında fiyat farkı oluyor. İstediğimiz ürünleri rahatlıkla alamıyoruz. Bütçemizden kısmak gerekiyor. Diğer yandan ekonomik olarak baktığımızda alım gücümüz el vermiyor. Fiyatlar yüksek, gelirimiz zayıf. Umarım fiyatlar düşer ve insanlar da refah seviyesi yüksek bir hayat yaşar.”

Erden Algün

“Asgari ücretliler, garibanlar pazara geldiğinde bir ay geçinmesi gerekirken 10 günde parası biter. Böyle bir denetimsizlik olamaz. Tüccarlara gün doğdu, her bir tezgâhta farklı fiyat isteyen istediği fiyatı koyar. Üzüntü veren bir durumun içerisindeyiz. Bu duruma bir çözüm bulunmalıdır.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:

Domates: 15 lira

Patlıcan: 10 lira

Biber: 10 lira

Lahana: 20 lira

Patates: 15 lira

Soğan: 12 lira

Salatalık: 10 lira

Fasulye: 20 lira

Erik: 15 lira

Kavun: 8 lira

Muz: 20 lira