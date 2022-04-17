Gözler yoğun veri gündeminde

Küresel pay piyasaları, ABD'de artan enflasyonun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin tutumunda daha da agresifleşebileceği endişesiyle karışık bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler Rusya-Ukrayna savaşında tekrar artmaya başlayan tansiyon ile dünya genelinde yoğun veri gündemine çevrildi.

ABD'de artan enflasyon küresel bazda varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, ülkede yüzde 8,5'le 1981'den bu yana en güçlü yıllık yükselişini kaydeden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahvil ve pay piyasalarında fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Çekirdek TÜFE'nin ise beklentilerden düşük gelmesi ABD'de piyasalara kısa bir nefes alma şansı verse de haftanın ikinci yarısında açıklanan makroekonomik verilerdeki enflasyonist işaretler oynaklığı tekrar artırdı.

Fed yetkilileri hafta boyunca sözle yönlendirmelerini sürdürürken, nerdeyse tamamının oldukça şahin olması dikkati çekti.

Fed üyesi Lael Brainard, bilanço küçültmeye haziranda başlayabileceklerini kaydederken, Fed'in resesyona sebep olmadan enflasyonu kontrol altına alabileceklerine inandığını ifade etti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi bu gelişmelerle haftayı yüzde 2,83'le Aralık 2018'den bu yana en yüksek seviyesinden tamamlarken, tahvil piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in mayısta 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali yüzde 91'e çıktı.

Öte yandan, Rusya-Ukrayna savaşında tansiyonun artabileceğine yönelik endişeler güçleniyor.

