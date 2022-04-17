Örnek davranış

Ömer KADİROĞLU

Diyalog Gazetesi’nin geçtiğimiz hafta manşetten yayınladığı ve elektrik kesintileri nedeniyle buhar makinasını çalıştıramayıp aracın içerisinde çakmaklık ile buharını alan Nevzat Demir isimli vatandaşa yardım eli Londra’dan uzandı. Londra’da yaşayan Emine Altıkat yaşanan duruma çözüm amaçlı elektrik kesintileri olduğu zamanlarda Nevzat Demirhan’ın kullanabilmesi için şarjı 6 saat dayanabilen buhar makinası alarak Kıbrıs’a geldi ve kardeşi Ayhan Altıkat ile sıkıntıyı yaşayan aileye teslim etti.

Nevzat Demirhan yaşadığı mutluluğu şu sözlerle anlattı, “Gece saat 03.00 sıralarında kalktım ve elektrik yoktu. Saat 06.30 sıralarına kadar elektrik olmayınca mecburen torunumu aradım ve nefes alamadığımı söyledim. Torunum hemen geldi ve beni arabaya götürdü ve arabanın çakmaklığı ile cihazı çalıştırarak buharımı almamı sağladı. Ben sabah 05.00-06.00 sıralarında almam lazım. Eğer alamazsam hareket edemem. KOAH hastasıyım ve üç yıldır bu hastalıkla mücadele ediyorum. Pandemiden önce Rum tarafında tedavi görüyordum ancak pandemi ile birlikte güneye gidemedim. Yaşadığımız bu durumu Londra’dan duyan vatandaşlar şarjlı bir makine alarak bana getirdiler. Duyarlılıkları için çok teşekkür ederim…”

Altıkat: Bu insanlara yardımcı olmalıyız

Zor durumda olan Nevzat Demirhan’ın yardımına koşan kardeşlerden Ayhan Altıkat ise şunları söyledi, “Ben Geçitkale’de kalıyorum. Bu yaşanan olayı Diyalog Gazetesi’nde gördüğümde çok üzüldüm ve hemen ne yapabiliriz diye araştırırken Diyalog Gazetesi aracılığı ile aileye ulaştık. Kız Kardeşim Emine Altıkat Londra’da yaşıyor ve ona ulaşarak durumu anlattım. Kız kardeşim oradan şarj olabilme özelliği olan ve 6 saat şarjı dayanan bir buhar makinasını alarak Kıbrıs’a geldi ve sıkıntı yaşayan amcamıza teslim ettik. İmkânı olan maddi gücü olan herkese de çağrımız bu zorluklarla karşılaşan insanlara yardımcı olmalarıdır…”