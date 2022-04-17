‘Ciddi hata yapıldı’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı bir programda hükümete birçok kez protokolün içeriğinin kendileriyle de paylaşılması için çağrıda bulunduklarını, hükümetin kendilerine öneri yapma fırsatı tanımadığını ve hala söz konusu metni göremediğini söyledi.

Protokolün hazırlanma şeklinde ciddi şekilde hata yapıldığını savunan Erhürman, protokolün imzalanmasının ardından öneri yapılamayacağını, ekonomik örgütlerin, emek örgütlerinin ve muhalefetin de protokolün içeriğinden haberlerinin olmadığını kaydetti.

Enflasyonun Türk Lirası kullanımından kaynaklandığını ifade eden Erhürman, 6 bin 90 TL asgari ücretin yetmez hale geldiğini dile getirdi; hayat pahalılığının kaynağında TL’nin oynaklığının yattığını ifade etti.

“Açıklar nasıl kapatılacak?”

Gelirlerin Euro’ya endekslenmemesi durumunda, TL kullanımından kaynaklanan açıkların nasıl kapatılacağıyla ilgili protokolde hüküm olması gerektiğinin altını çizen Erhürman, Başbakan Sucuoğlu’nun Ankara’da 13’üncü maaş ve hayat pahalılığıyla ilgili yaptığı açıklamaları da eleştirdi.

İmzalanan 4 milyar 250 milyon TL’lik protokolün yaklaşık 1 milyarının savunma harcamaları olduğunu belirten Erhürman, son protokolün gerçekleşme oranının yüzde 50 olduğunu ve büyük bölümünün de savunma harcamaları olduğunu hatırlattı. Kıb-Tek’le ilgili de birçok iddianın olduğunu da dile getiren Erhürman, “elektrik zammından indirimin” de sadece Mart ayına özel olmasını eleştirdi.

“Zamlar ekonomik akla aykırıdır”

Haziran ayında hayat pahalılığıyla birlikte hesaplanınca asgari ücretin 8 binleri geçeceğini belirten Erhürman, “Özel sektöre maaş desteği verebileceğiniz bir kalem var mı?” diye sordu.

Başbakan Sucuoğlu’nun “Protokolde hayat pahalılığının dondurulacağını yazmadım ama paramız olursa vereceğiz ya da sonra vereceğiz” açıklamalarını da eleştiren Erhürman, “Çocuğunu okula gönderen insan, çocuğuna ihtiyaçlarını gelecek sene alırız mı diyecek?” diye sordu.

Alkollü içki zammını da “başka bir facia” olarak değerlendiren Erhürman, “Alkollü içki zammı da elektrik zammı da ekonomik akla aykırıdır. Bütün bunlar totalde Fiyat İstikrar Fonu gelirini de düşürecek. Yüzde 13’lük enflasyonun içinde aslan payı elektriktedir” dedi.

Sarayönü politikasına geri dönüldü

Tufan Erhürman, Sarayönü politikasının yıllarca topluma “yeterince şey kaybettirdiğini” kaydetti ve “Biz böyle iyiyiz zihniyeti devam ediyor” diye konuştu.

Erhürman, Kıbrıslı Türklerin günümüzde dünyadan daha da yalıtılmış halde olduğunu da kaydetti.

Tufan Erhürman, “Biz tekrardan Sarayönü ekseninde politika yaptığını zanneden bir toplum konumuna geri döndürüldük” dedi.

1999’daki Helsinki Zirvesi’nin önemine işaret ederek konuşmasına başlayan Erhürman, “Kıbrıs sorununun çözümünden bağımsız olarak Kıbrıs Cumhuriyeti Avrupa Birliği’ne (AB) üye olabilir” maddesini hatırlattı.

“Tüm film orada koptu” diyen Erhürman, 1999’da ne yapıldığının hatırlanması gerektiğini söyledi ve “Kıbrıs Cumhuriyeti bugün AB üyesi olduysa, 1999’da neler yaşandığını herkes hatırlayacak” dedi.

Kıbrıslı Türklerin günümüzde dünyadan daha da yalıtılmış halde olduğunu söyleyen Erhürman, “Üstünden 20 yıl geçti ve şimdi baktığımızda, biz tekrardan Sarayönü ekseninde politika yaptığını zanneden bir toplum konumuna geri döndürüldük” diye konuştu.

Toplumun hala göç vermeye devam ettiğini ifade eden Erhürman, “Bugün göç veriyorsanız, emek ve beyin göçü veriyorsunuz demektir. Bu hazmedilecek bir şey değildir” dedi.

