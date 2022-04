‘Üretim bitti’

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin 36’ncı Olağanüstü Genel Kurulu dün Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Büyük Kütüphanede gerçekleşti.

Genel kurulda, sırasıyla Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşma yaptı.

Yönetim kurulunun belirleneceği Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Kurulu’nda başkanlık için Mehmet Nizam ve Oğuz Ceyda yarıştı.

Genel Kurula gelerek oylarını kullanan çiftçiler zor bir sene yaşadıklarını söyledi. Diyalog’a konuşan çiftçiler akaryakıt, elektrik, tohum ve gübre zamları ile önlerini göremediklerini maliyetlerin geçen yıla göre 4 ve 5 kat arttığını savundu. Geçen yıl böyle zaman 4,95 olan mazotu bu yıl 20 liraya aldıklarından dert yanan çiftçiler, “50 TL’ye biçtiğimiz ekini 250’ye biçeceğiz. Bu memlekette artık hiçbir beklentimiz yok” diyor…

Tatar: İmkanlar belli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, turizm ve yükseköğretimdeki gelişmelere işaret ederek, nüfusun da artmasıyla ülkede üretilenlerin çok daha fazla sayıda insana ulaştığını kaydetti.

Dünyadaki gelişmelere ve Rusya-Ukrayna savaşına işaret eden Tatar, “KKTC’nin imkanları belli. Keşke imkanlar bol olsa da sübvanselerle takviyelerle hepimizin işi daha kolay olsa...” dedi.

Töre: Yerli üretim korunmalı

Meclis Başkanı Zorlu Töre, yerli üretimi ve yerli yatırımların koruması gerektiğini belirterek, “Bu en büyük görevimiz olmalıdır. Olmalıydı” dedi.

Sucuoğlu: Dünya artık değişti

Başbakan Faiz Sucuoğlu, dünyanın artık değiştiğini, ülkelerin üretime ağırlık vermesi gerektiğini gördüğünü ifade etti.



Oğuz: Tarımın önemi arttı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, dünyada tarımın öneminin arttığını, üretimin değerini bilmeyenlerin de öğrendiğini söyledi.

Oğuz, “Tarım bakanları tarıma devlet politikası olarak bakıyor ama ülke şartları uygulamaya böyle yön veriyor…” dedi.

Erhürman: Üreten yok olmaz

Ana Muhalefet Genel Başkanı CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, tarımsal üretiminin kıymetinin herkes tarafından fark edildiğini ifade ederek, CTP’nin uzun süreden beri kullandığı “üreten yok olmaz” sloganını anımsattı.

Özersay: Dışa bağımlılık azalmalı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, tarımda dışa bağımlılığın azaltılmasının esas hedef haline gelecek gibi göründüğünü, öyle de olması gerektiğini ifade ederek, kendi ayakları üzerinde durabilmenin ve coğrafyaya özgü türlerin geliştirilmesi ve tescil edilmesinin önemine dikkat çekti.

Çavuş: Tüm hayallerimizi gerçekleştirdik

2014’te Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin başkanlığına seçilen Hüseyin Çavuş da Genel Kurul’da konuşma yaparak, 8 yılık dönemde tarım konusunda ne hayalleri varsa gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çiftçiler ne dedi…?

İbrahim Göçener:

“Çiftçiler zor durumdadır ve üretim ülkemizde çok kötü gidiyor. Üretimde kullandığımız tüm girdi maliyetleri çok pahalı. Her gün akaryakıt yükseliyor, elektrik yükseliyor, diğer ihtiyaçlarımız yükseliyor ve buna bir önlem alınmaz bu şekilde yükseliş devam ederse günün sonunda tüm üreticiler batacaktır. Bu memlekette çiftçi biterse her şey bitecektir…”

Kamil Erdoğan Meren:

“Tarlalar her yıl ekildiği için verim düşüyor. Hükümet bir karar alarak münavebeyi ve nadası zorunlu kılması gerekiyor. Nadas ve münavebe için teşvikler hazırlanması ve verimin artması için bunu zorunlu kılmaları gerekiyor. Seneler önce biz mazot yardımı vardı ve hiç artmadığı için mazot desteği bugün yüzde 1’e düştü. Ziraat bizim için milli bir davadır.”

Osman Kadı

“Ülkemizde bu yıl üretim çok zayıf. Geçtiğimiz yıldan pek bir farkı olmadı. Hasat bu yıl yüzde 20 civarında olacak. Girdi maliyetleri her geçen gün artıyor. Geçen yıl böyle zaman 4,95 olan mazot bu yıl 20 lira oldu. 50’ye biçtiğimiz ekini 250’ye biçeceğiz. Bu memlekette artık hiçbir beklentimiz yok.”

Ahmet Akın Babutsalı

“Üretimle bu ülkede kimse ilgilenmiyor. Bizler de ekiyoruz ve yağmur için havaya bakıyoruz. Mesarya bölgesinde ekim işi bittikten sonra suni gübre gönderildi. Ülke üretiminde çok kötü bir düzensizlik vardır. Her gün girdi maliyetleri artıyor. Bu artış böyle devam ederse kimse traktörünü çalıştıramayacaktır. Güneyde renkli mazot var ancak burada üretici baskın pahasına mazot alıyor, suni gübreler düzenli gelmiyor ve üretim bekleniyor.”

Nurettin Güçkan

“Ülkede üretim ne yazık ki hiç iyi gitmiyor. Hükümetin üreticiyi desteklememesi ve yanında olmaması nedeniyle üretip uğraşanlar hasat ettiği ürünleri bedava vermek zorunda kalıyor. Girdi maliyetleri her gün artarak devam ediyor. Bütün dünyada çiftçiye ve üreticiye devletler ve hükümetler yardım yapıyor ancak biz burada hakkımız olanı alamıyoruz. Bu yıl hasat yüzde 20 oldu ve hala bugün kimse gelip ekinleri kontrol etmiyor. Beklentimiz devletin üreticilerin yanında olması ve hakkı olan desteği vermesidir”