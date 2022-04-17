‘Kalpler yakın’

Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Abdallah Bou Habib, Lübnan'ın doğal gaz keşfetmesi durumunda enerji sektöründe Rumlarla iş birliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Habib Lefkoşa’da mevkidaşı Ioannis Kasulides ile yaptığı görüşmede Lübnan'daki durumu, ülkenin karşı karşıya olduğu birçok zorluğu, Ukrayna krizini ve Kıbrıs sorununa odaklandı.

Bou Habib, Kıbrıs'ın çoğu Lübnanlı için güvenli bir liman olduğunu söyledi ve Kıbrıs'ın desteği ve dayanışması için minnettarlığını dile getirdi. Kasulides ise Lübnan'ın “kalbimize çok yakın” olduğunu söyledi.

Avrupa'nın alternatif enerji kaynakları aradığı ve Lübnan'ın İsrail'le bazı sorunları henüz çözmediği gerçeği ışığında, enerji sektöründe ve gaz aramalarında herhangi bir gelişmenin olup olmadığı sorusu yöneltilen konuk bakan “Kıbrıs ile sorun yok. Gazı bulduğumuzda, birlikte iş birliği yapmaya hazırız, bunun hakkında konuştuk ve sizi temin ederim ki Lübnan bunu yapmaya hazır” yanıtını verdi.

İsrail ile olan deniz sınırlarını belirleme çalışmalarına Amerikalıların da dâhil olduğunu belirten Habib, “Bazen gerekenden fazla zaman alıyor. Ocak ayı sonunda yazılı bir teklif aldık ve şimdi onlara cevap verme sürecindeyiz. Yeni teklif daha önce masaya yatırılanlardan daha iyi. (Konu hakkında) Lübnan'da çeşitli görüşler var. Ama hepimiz ne istediğimiz konusunda hemfikiriz ve bu nedenle Amerikalılara verilen cevap umarım gecikmeyecek” açıklamasını yaptı.

Bakan, özellikle 2020'de Beyrut Limanı’ndaki büyük patlamadan sonra zor zamanlarda Kıbrıs'ın Lübnan’a, hastanelere, okullara ve korumasız nüfusa yönelik cömert yardımlarından dolayı minnettarlığını dile getirdi.

Büyük bir bağ var

Rum Dışişleri Bakanı Kasulides ise, iki halk arasında doğal bir bağ bulunduğunu ve bu bağın Kıbrıs'ta büyük ve çalışkan bir Lübnan topluluğunun varlığıyla daha da güçlendiğini söyledi.

Kasulides, Lübnan Hükûmeti'nin birçok zorluğu ele alma çabaları hakkında bilgilendirildiğini ve mevkidaşının ileriye dönük görüşlerini not ettiğini söyledi.

Kasulides, Kıbrıs’ın Lübnan'daki krizi çok yakından izlediğini, uluslararası toplumun mali ve teknik yardım sağlamaya hazır olduğunu ve Kıbrıs’ın, IMF ile varılan anlaşmayı ve Körfez ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesini olumlu gelişmeler olarak memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Kıbrıs’ın, Lübnan halkının meşru iradesini yansıtacak şekilde, planlanan zaman diliminde Lübnan'da adil ve özgür bir parlamento seçim sürecini dört gözle beklediğini söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’ya istilâsına ilişkin olaraksa Dışişleri Bakanı, Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğe ve akan kanın durdurulması ihtiyacına temas etti.