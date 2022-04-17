Sırtından bıçakladı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da, üniversite kampüsü içerisinde, yurt odasında, oda arkadaşı ile tartışan Prince Ndyetabura Mutungi, 31 santim uzunluğundaki bıçağı sırtına saplayarak arkadaşını ciddi şekilde yaraladı. Mutungi dün tutukluluk istemiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Vasvi Özbey, zanlı Prince Ndyetabura Mutungi’nin 15 Nisan 2022 tarihinde saat 14.00 sıralarında, Lefkoşa’da , YDÜ kampüsü içerisinde bulunan yurt odası içerisinde, henüz tespit edilemeyen bir sebepten oda arkadaşı Samuel Eromosele Otaigbe’yi öldürmek kastı ile tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ağız uzunluğu 18 cm toplam uzunluğu 31 cm olan bıçağı sırt kısmına bir kez sokmak sureti yaraladığını açıkladı.

Polis, bıçak darbesi sonucu müştekinin sırsında 3 cm uzunluğunda yara açıldığını bildirdi. Polis konu bıçağın emare olarak alındığı ve zanlının aynı gün gözaltına alındığını aktardı.

Müştekinin hayati tehlikesi yok

Müşteki Samuel Eromosele Otaigbe’nin tedavisi Girne YDÜ hastanesinde cerrahi servisinde sürmekte olup hayati tehlikesi bulunmadığını belirten polis, zanlı ve müştekinin gönüllü ifade vererek olayın kaza olduğu beyanında bulunduğunu ancak konunun salimen araştırıla bilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün poliste soruşturma maksatlı tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.