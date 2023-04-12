Günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,63 değer kazanarak günü 5.124,25 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 68,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,20, holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,92 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,16 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesi yön arayışının sürdüğünü ifade etti.

Ülkede iş gücü piyasalarının güçlü kalmaya devam ettiğini belirten analistler, yarın açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politika adımlarına ilişkin beklentilerin üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) bugün Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanaklarının da piyasaların odağında bulunacağını söyleyen analistler, veri gündeminde yurt içinde dış ticaret endeksleri, perakende satış endeksi, yurt dışında ise Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), çekirdek makine siparişlerinin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.150 ve 5.200 seviyelerinin direnç, 5.050 ve 5.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Altında düşüş oldu

Bu arada Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı bir milyon 275 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük bir milyon 231 bin lira, en yüksek bir milyon 285 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla bir milyon 275 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 467 milyon 585 bin 368,93 lira, işlem miktarı ise 2.777,30 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 479 milyon 899 bin 15,48 lira düzeyinde gerçekleşti.