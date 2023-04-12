Son 48 yılın ‘en kötüsü’

Suna ERDEN

Kısa adı ‘CMIRS’ olan Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; KKTC halkının yüzde 81.6’sı mutfak giderlerini karşılamakta zorlanıyor.

Ankete katılanların yüzde 89.2’si hayat standardını koruyamama, yüzde 84’ü taksitlerini ödeyememe, yüzde 87’si ise sağlık giderlerini karşılayamama kaygısı çekiyor.

Mart ayında gerçekleştirilen araştırmanın ‘partizanlık’, ‘adaletsizlik’ ‘rüşvet’ ve ‘yolsuzlukla’ ilgili bölümü oldukça dikkat çekici.

Buna göre; KKTC halkının yüzde 91’i ülkede yolsuzluğun yaygın olduğunu düşünüyor.

Yüzde 84.2’si adaletsizlikten, yüzde 82.6’sı partizanlıktan, yüzde 83’ü ise rüşvetin yaygın olmasından söz ediyor.

Adaletsizlik, yolsuzluk, partizanlık…

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) Mart 2023’e ilişkin anket sonuçları açıklandı. Merkez tarafından 500 kişi ile telefon anketi şeklinde, her 3 ayda bir gerçekleştirilen çalışmaya göre; yüzde 84.2’lik kesim adaletsizliğin; yüzde 82.6’lık kesim partizanlığın, yüzde 91’lik kesim yolsuzluğun, yüzde 83’lük kesim ise rüşvetin yaygın olduğunu düşünüyor.

Halk ekonomik kaygılar yaşıyor

Ankete katılanların sadece yüzde 3 civarı bir kesimi ekonominin geleceğiyle ilgili iyimser olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 81.6’sı mutfak giderlerini karşılayamama, 89.2’si hayat standardını koruyamama, 84’ü taksitlerini ödeyememe, 87’si ise sağlık giderlerini karşılayamama kaygısı çektiğini belirtti. Ankete katılanların 95.2’si ülkede işlerin yanlış yönde gittiğini düşündüğünü kaydetti.



Ekonomi ilk sırada

Katılımcılar ülkenin en önemli sorunlarını şöyle sıraladı;

1. Ekonomik sorunlar,

2. Yeteneksiz/beceriksiz siyasi liderler

3. Yüksek yaşam maliyetleri

4. Enflasyon

5. Kıbrıs Sorunu

6. Sağlık sistemi’dir.

Mart 2023’te zirve yaptı

Ülkede işlerin yanlış yönde gittiğini düşünenlerin yıllara göre oranları şöyle;



Nisan 2017 80.38

Temmuz 2017 88.82

Ekim 2017 72.68

Şubat 2018 75.67

Haziran 2018 77.9

Eylül 2018 85

Aralık 2018 81.16

Mart 2019 75.58

Haziran 2019 80.75

Eylül 2019 69.48

Aralık 2019 79.36

Mayıs 2020 76.74

Haziran 2020 76.9

Eylül 2020 88.26

Aralık 2020 86.63

Mart 2021 86.86

Haziran 2021 81.55

Eylül 2021 89

Aralık 2021 93.39

Nisan 2022 96.26

Haziran 2022 97.42

Eylül 2022 94.14

Aralık 2022 91.74

Mart 2023 95.2