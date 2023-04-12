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Son 48 yılın ‘en kötüsü’

Kuzey Kıbrıs’ta halkın yüzde 81’i mutfak giderlerini karşılamakta zorlanıyor

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Son 48 yılın ‘en kötüsü’

Suna ERDEN
   Kısa adı ‘CMIRS’ olan Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; KKTC halkının yüzde 81.6’sı mutfak giderlerini karşılamakta zorlanıyor. 
Ankete katılanların yüzde 89.2’si hayat standardını koruyamama, yüzde 84’ü taksitlerini ödeyememe, yüzde 87’si ise sağlık giderlerini karşılayamama kaygısı çekiyor.
   Mart ayında gerçekleştirilen araştırmanın ‘partizanlık’, ‘adaletsizlik’ ‘rüşvet’ ve ‘yolsuzlukla’ ilgili bölümü oldukça dikkat çekici. 
Buna göre; KKTC halkının yüzde 91’i ülkede yolsuzluğun yaygın olduğunu düşünüyor. 
Yüzde 84.2’si adaletsizlikten, yüzde 82.6’sı partizanlıktan, yüzde 83’ü ise rüşvetin yaygın olmasından söz ediyor.

Adaletsizlik, yolsuzluk, partizanlık…
Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) Mart 2023’e ilişkin anket sonuçları açıklandı. Merkez tarafından 500 kişi ile telefon anketi şeklinde, her 3 ayda bir gerçekleştirilen çalışmaya göre; yüzde 84.2’lik kesim adaletsizliğin; yüzde 82.6’lık kesim partizanlığın, yüzde 91’lik kesim yolsuzluğun, yüzde 83’lük kesim ise rüşvetin yaygın olduğunu düşünüyor.
Halk ekonomik kaygılar yaşıyor
Ankete katılanların sadece yüzde 3 civarı bir kesimi ekonominin geleceğiyle ilgili iyimser olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 81.6’sı mutfak giderlerini karşılayamama, 89.2’si hayat standardını koruyamama, 84’ü taksitlerini ödeyememe, 87’si ise sağlık giderlerini karşılayamama kaygısı çektiğini belirtti. Ankete katılanların 95.2’si ülkede işlerin yanlış yönde gittiğini düşündüğünü kaydetti.

Ekonomi ilk sırada
Katılımcılar ülkenin en önemli sorunlarını şöyle sıraladı; 
1.    Ekonomik sorunlar, 
2.    Yeteneksiz/beceriksiz siyasi liderler
3.    Yüksek yaşam maliyetleri
4.    Enflasyon
5.    Kıbrıs Sorunu 
6.    Sağlık sistemi’dir.   

Mart 2023’te zirve yaptı
Ülkede işlerin yanlış yönde gittiğini düşünenlerin yıllara göre oranları şöyle; 
     
Nisan 2017    80.38
Temmuz 2017    88.82
Ekim 2017    72.68
Şubat 2018    75.67
Haziran 2018    77.9
Eylül 2018    85
Aralık 2018    81.16
Mart 2019     75.58
Haziran 2019     80.75
Eylül 2019     69.48
Aralık 2019     79.36
Mayıs 2020    76.74
Haziran 2020     76.9
Eylül 2020     88.26
Aralık 2020     86.63
Mart 2021     86.86
Haziran 2021    81.55
Eylül 2021    89
Aralık 2021    93.39
Nisan 2022    96.26
Haziran 2022    97.42
Eylül 2022    94.14
Aralık 2022    91.74
Mart 2023    95.2 

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