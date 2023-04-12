‘Bıktık usandık’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Tuzla’da bulunan Levent Sitesi sakinleri, rögarlardan taşan ve kötü koku yayan lağım suları nedeniyle zor günler yaşıyor. Site sakinleri, lağım sularının yaydığı kötü kokunun çekilmez hale geldiğini ve bölgede yaşamı zorlaştırdığını dile getirdi. Sivrisineklerin çoğalmasına neden olan lağım sularına karşı önlem alınmadığı için çıktıklarını ifade eden Levent Sitesi sakinleri “Yetkililere durumu bildirmemize rağmen sadece bir iki defa sağlıkçı gönderdiler. Onun dışında hiçbir önlem yok. Kokudan duramıyoruz, önümüz yaz ne yapacağız diye kara kara düşünüyoruz” dedi.

Taşan lağım sularının hastalık riski de taşıdığını belirten site sakinleri, havalar iyice ısınmadan bir önce önlem alması için yetkililere çağrıda bulundu.